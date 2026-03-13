Ilie Ștefan Drăgan este singurul contracandidat al lui Răzvan Burleanu la alegerile pentru președinția FRF, care vor avea loc pe 18 martie. Acesta crede că are șanse mari de reușită, dacă va primi un verdict favorabil din partea TAS, care să interzică candidatura actualui președinte.

El acuză că s-a încercat sabotarea strângerii de semnături pentru candidatură, că actualul președinte candidează ilegal și că modul de lucru actual al instituției nu implică mai mult membrii afiliați. Fost fotbalist, Drăgan a lucrat chiar în cadrul FRF, fiind asistentul șefului Școlii Federale de Antrenori, și este fondatorul și administratorul unui club de fotbal din București. Este pasionat de drumeții montane și se pregătește la altitudine pentru postul cel mai înalt din FRF.

"Deciziile nu se iau împreună cu noi, deși noi suntem cei care votăm în Adunarea Generală"

"Este a doua oară când candidez pentru președinția FRF, prima dată am candidat în 2018. Decizia de a candida e analizată în fiecare an, văd în ce direcție merge fotbalul românesc. Din cauză că abordarea nu este una care să sprijine cluburile, să sprijine AJF-urile, să sprijine fotbalul românesc, am considerat că este nevoie să fac acest pas. Sunt probleme peste tot, și la nivel de copii și juniori, la seniori, la fotbal feminin. Din păcate, noi nu avem o comunicare foarte bună cu Federația și deciziile nu se iau împreună cu noi, deși noi suntem cei care votăm în Adunarea Generală.

Programul meu promovează cooperarea și claritatea. Regulamentele ar trebui făcute în așa fel încât să nu existe interpretare. Să fie modificate, să fie completate, să fie cizelate, ca să nu mai existe interpretare. Poate cel mai important aspect este legat de relația cu membrii afiliați. Adică ei să fie implicați în procesul decizional, nu să fie doar persoanele care ridică mâna fără să aibă un cuvânt de spus. Modul de conducere al FRF trebuie să se schimbe. AJF-urile, care conduc fotbalul amator, fotbalul de bază în România, și cluburile, care sunt afiliate la FRF, trebuie implicate în procesul decizional.

"În această precampanie de strângere de semnături, a existat o presiune foarte mare pe AJF-uri și pe cluburi"

Am apelat la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, după ce am cerut să nu fie aprobată candidatura lui Răzvan Burleanu și am considerat că decizia Comisiei de Soluționare a Contestațiilor din cadrul FRF nu a fost temeinică. La momentul actual, după cum știm, președintele FRF nu respectă regulamentele. Pentru că dânsul are deja trei mandate și conform articolului 50 alineatul 1 din statutul FRF, orice persoană nu poate deține funcția de președinte al FRF pentru mai mult de trei mandate. Trebuie să fie democrație, acest comportament nu este unul democratic.

Știam că nu vor fi mai mulți candidați. În 2022 nu a fost niciun contracandidat. Asta cred că a fost și dorința FRF, să fie în continuare doar Răzvan Burleanu. Din punctul meu de vedere, dictatura în fotbal, ca în orice domeniu, nu aduce progres. În Adunarea Generală se fac propuneri, dar acestea nu sunt incluse pe ordinea de zi, iar deciziile se iau mai mereu la nivel de conducere a Federației.

În această precampanie de strângere de semnături, a existat o presiune foarte mare pe AJF-uri și pe cluburi. Am avut nevoie doar de cinci propuneri de candidatură, însă dânsul ar fi pus angajații FRF să trimită zeci, sute de propuneri de candidatură. Odată ce ai dat o propunere de candidatură cuiva, nu mai poți să dai o altă propunere. Am reușit să strâng semnăturile cu greu, am sunat peste 70 de persoane, însă au fost mulți oameni care nu au mai răspuns la al doilea telefon. Oamenii de fotbal, în momentul actual, sunt cumva constrânși și probabil le este teamă de eventuale repercusiuni.

"Pare că dânsul a făcut practică, 12 ani de zile, pe spinarea cluburilor și a oamenilor din fotbal"

Ce șanse de reușită am? Eu aș vrea să mai avem puțină răbdare, mai sunt lucruri care nu s-au lămurit, se pot schimba multe printr-o decizie a TAS. Eu cred că este încă devreme, mai sunt lucruri care nu s-au spus, nu s-au făcut și e prematur să vorbim care sunt șansele. Nu sunt în aceeași situație cu domnul burleanu în 2014. Domnul Burleanu, când a candidat prima dată, nu conducea niciun club de fotbal. Eu, spre deosebire de domnul Burleanu în 2014 (n.r. - la alegerile din 2014, Răzvan Burleanu pleca cu a cincea șansă de câștig, după Gică Popescu, Gheorghe Chivorchian, Marcel Puşcaș și Vasile Avram), am ca și experiență conducerea unui club de fotbal cu o vechime de 18 ani.

Domnul Burleanu nu condusese niciun club de fotbal, nu cred că suntem în aceeași situație. Este clar că eu știu ce se întâmplă la nivel de fotbal, pe când dânsul nu știa în 2014. Pare că dânsul a făcut practică, timp de 12 ani de zile, pe spinarea cluburilor și a oamenilor din fotbal. Nu cred că trei mandate sunt de ajuns ca să înveți administrație, în ceea ce îl privește pe dânsul nu cred că sunt de ajuns.

"Sunt o persoană căreia îi place sportul, în general"

Sunt fondatorul clubului de fotbal 3 Kids Sport, club fondat în 2008. Clubul este afiliat de 5 ani de zile la FRF. Am jucat fotbal până al 28 de ani. Și acum mai joc fotbal, dar la o echipă de old boys. M-am apucat de fotbal la 9 ani, am început junioratul la Rapid, apoi la Pro Sport Târgoviște. După care m-am întors în București și am jucat la Liga 4. Am jucat și la CS Otopeni. Când am intrat la facultate, mi-am dat seama că trebuie să mă axez mai mult pe școală și am rămas la nivel de amator.

Am lucrat în cadrul FRF, am fost referent la Școala de Antrenori, am fost asistentul directorului Școlii de Antrenori, domnul Dan Apolzan. M-am ocupat de licența C, am fost în 22 de județe din țară, într-un an și jumătate. Am colaborat foarte bine cu ceilalți colegi din cadrul FRF, dar la nivel de abordare în ceea ce promova conducerea FRF nu m-am regăsit. Sunt o persoană căreia îi place sportul, în general. Fac trasee montane, practic și alte sporturi - tenis de câmp, tenis de picior, tenis de masă, baschet. Așa, ca hobby, aș putea spune că îmi place pescuitul", a declarat Ilie Drăgan pentru Sport.ro.

Foto - Ilie Drăgan (FB)