A ajuns la un stadion cu același nume, dar la 590 km distanță!

Acesta a zburat cu avionul până la Londra, de unde a închiriat o mașină pentru a ajunge la Newcastle, acolo unde trupa lui Hansi Flick dădea piept cu echipa locală, în manșa tur a optimilor de finală din Champions League (1-1). Spaniolul a setat GPS-ul mașini cu destinația "stadionul St. James Park", dar a fost trădat de tehnologie.

Sistemul de orientare auto l-a dus la un meci al lui Exeter City FC, pe arena "St James Park" din comitatul Devon (8.219 locuri), în loc de stadionul "St. James' Park" din Newcastle upon Tyne (52.305 locuri), aflate la 590 de kilometri distanță. "The Grecians" aveau meci în EFL League One (liga a treia) cu Lincoln City FC și i-au oferit peregrinului un loc gratuit pe stadion.

Michael Jackson a fost director onorific al clubului din Exeter

"Unul dintre voluntarii noștri ne-a alertat că bărbatul era acolo, așteptând să vadă Barcelona. Engleza lui nu era cea mai bună, dar am înțeles că venea din Londra. Probabil a tastat 'St. James Park' în telefon și a urmat instrucțiunile. Era vizibil tulburat și puțin jenat, așa că i-am dat un bilet la meciul nostru. Sincer, nu e prima astfel de greșeală, am mai avut fani străini care ajung din greșeală la meciurile noastre, unde vor fi întotdeauna bineveniți", a declarat Adam Spencer, șeful departamentului Fan Experience din cadrul clubul din Exeter.

Exeter City FC este un club înființat în 1901, iar printre președinții săi s-a numărat și politicianul Edgar Vincent, 1st Viscount D'Abernon, cel care a negociat în mediat Tratatele de la Locarno (1925), iar cântărețul Michael Jackson a primit titlul de director onorific al clubului, în 2002. Printre fanii celebri ai echipei se numără actorii Adrian Edmondson și David Earl, cântăreții Joss Stone, Chris Martin (Coldplay) și Alan Sharland (Hoosiers), personalitea radio Noel Edmonds, înotătorul Liam Tancock, dar și marinarii de pe distrugătorul HMS Defender, care au adoptat echipa și culorile sale. Echipa din Devon nu a juca niciodată mai sus de liga a treia engleză.

Foto - Exeter City FC (FB)