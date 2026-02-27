Cristiano Bergodi (61 de ani) a avut emoții uriașe, în această seară! Pentru că, aflat în imposibilitatea de a-și conduce echipa de pe margine, italianul a „fiert“.

Din fericire pentru el, elevii săi i-au risipit repede emoțiile. Pentru că Universitatea Cluj a zdrobit Oțelul Galați de o manieră categorică: 4-0! După meci, secundul lui Bergodi, Eugeniu Cebotaru, a dezvăluit că tehnicianul italian a reacționat imediat după succesul formației sale.

„Mister Bergodi a avut un mesaj: ne-a felicitat și ne-a transmis salutări. Băieții s-au bucurat, astăzi, de fotbal. S-a văzut sclipirea în ochii lor. Jos pălăria pentru un astfel de meci. Chiar dacă presiunea a scăzut, după calificarea în play-off, de mâine, băieții vor fi concentrați și se vor gândi doar la meciul cu FCSB. Toată echipa a făcut, astăzi, un meci perfect. Și toată echipa merită această calificare în play-off. E o plăcere să-i vezi pe băieți fericiți. Pentru că, astăzi, au zburdat pe teren!“, a declarat Cebotaru.