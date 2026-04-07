Reacție dură după decesul lui Mircea Lucescu: "Fotbalul l-a omorât! N-avea ce să caute la Istanbul. Îl jigneau unii că doarme pe masa de masaj"

Mircea Lucescu a decedat, marți seară, la vârsta de 80 de ani.

Lucescu a suferit vineri un infarct miocardic acut, iar, în ultimele zile, starea fostului selecționer al României s-a agravat până în punctul în care medicii nu au mai putut face nimic.

Ioan Andone (66 de ani) a oferit o reacție după decesul antrenorului cu care a lucrat la Corvinul Hunedoara, Dinamo sau naționala României - inclusiv la EURO 1984. "Fălcosul" este de părere că evenimentele din ultima perioadă de la echipa națională - inclusiv barajul cu Turcia - i-au afectat și mai mult starea de sănătate lui "Il Luce".

"Mircea Lucescu merită tot respectul generației noastre și multor generații cu care a lucrat. A crezut în noi, niște copii din Hunedoara. Poate dacă nu era el, care să aibă curajul să debuteze niște jucători de 18-19 ani și să ajungem pe locul 3 în campionat, să joci în cupele europene...

Era pedagog, era vizionar. Lucra foarte mult tactic cu noi. Tot timpul spunea că învață cu noi fotbalul. Că ni-l predă, dar îl și învață cu noi. Sunt ore și ore de povestit despre el. La 80 de ani, îl jigneau unii și alții că doarme pe masa de masaj. Respectul față de legendele care au construit generații de fotbaliști... asta e România!

Eu cred că fotbalul l-a omorât în mare parte. Nu mai avea ce să caute la Istanbul, trebuia să-și vadă de sănătate! Asta i-a pus capac. Sigur, doctorii pot explica exact, n-am făcut medicina, dar eu cred că ultima perioadă de la naționala și-a pus amprenta asupra bolilor pe care le avea", a spus Ioan Andone, la Digisport.

Mircea Lucescu a antrenat în România, Italia, Turcia, Ucraina și Rusia

Mircea Lucescu (80 de ani) s-a născut născut în București și s-a format la Școala Sportivă Nr. 2 din Capitală. Ca jucător a activat la Dinamo București (1963-1965, 1967-1977, 1990), Știința București (1965-1967 / împrumutat) și Corvinul Hunedoara (1977-1982). A strâns 64 de selecții și 9 goluri pentru naționala României, cu care a participat la CM 1970, unde a fost căpitanul echipei. În palmaresul de fotbalist are Divizia A (7), Cupa României (1) și un loc secund în ancheta Fotbalistul român al anului (1974 / după Cornel Dinu). 

Din postura de antrenor a fost sub contract cu echipele Corvinul Hunedoara (1979-1982), România (1981-1986, calificare la Euro 1984 / 2024-2026), Dinamo București (1985-1990), Pisa (1990-1991), Brescia (1991-1995), Reggiana (1996), Rapid București (1997-1998, 1999-2000), Inter Milano (1998-1999), Galatasaray (2000-2002), Beșiktaș (2002-2004), Șahtior Donețk (2004-2016), Zenit St. Petersburg (2016-2017), Turcia (2017-2019) și Dinamo Kiev (2020-2023).

În palmaresul de manager are Divizia A (2), Cupa României (3), Supercupa României (1), Anglo-Italian Cup (1), Super Lig (2), Ukrainian Premier League (9), Ukrainian Cup (7), Ukrainian Super Cup (8), Supercupa Europei (2), Russian Super Cup (1), titlurile de "Antrenorul român al anului" (5) și "Antrenorul anului în Ucraina" (4) și distincțiile Ordinul Meritul Sportiv (Clasa a III-a, 2009 / România), Ordinul Steaua României (2009), Ordinul de Merit (Clasa a III-a, 2006 / Clasa a II-a, 2009 / Clasa I-a, 2011 // Ucraina) și titlul onorific de Cetățean de onoare al orașului Donețk.

