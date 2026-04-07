Reacție dură după decesul lui Mircea Lucescu: "Fotbalul l-a omorât! N-avea ce să caute la Istanbul. Îl jigneau unii că doarme pe masa de masaj"

Lucescu a suferit vineri un infarct miocardic acut, iar, în ultimele zile, starea fostului selecționer al României s-a agravat până în punctul în care medicii nu au mai putut face nimic.

Ioan Andone, după decesul lui Mircea Lucescu: "Fotbalul l-a omorât! N-avea ce să caute la Istanbul"

Ioan Andone (66 de ani) a oferit o reacție după decesul antrenorului cu care a lucrat la Corvinul Hunedoara, Dinamo sau naționala României - inclusiv la EURO 1984. "Fălcosul" este de părere că evenimentele din ultima perioadă de la echipa națională - inclusiv barajul cu Turcia - i-au afectat și mai mult starea de sănătate lui "Il Luce".

"Mircea Lucescu merită tot respectul generației noastre și multor generații cu care a lucrat. A crezut în noi, niște copii din Hunedoara. Poate dacă nu era el, care să aibă curajul să debuteze niște jucători de 18-19 ani și să ajungem pe locul 3 în campionat, să joci în cupele europene...

Era pedagog, era vizionar. Lucra foarte mult tactic cu noi. Tot timpul spunea că învață cu noi fotbalul. Că ni-l predă, dar îl și învață cu noi. Sunt ore și ore de povestit despre el. La 80 de ani, îl jigneau unii și alții că doarme pe masa de masaj. Respectul față de legendele care au construit generații de fotbaliști... asta e România!

Eu cred că fotbalul l-a omorât în mare parte. Nu mai avea ce să caute la Istanbul, trebuia să-și vadă de sănătate! Asta i-a pus capac. Sigur, doctorii pot explica exact, n-am făcut medicina, dar eu cred că ultima perioadă de la naționala și-a pus amprenta asupra bolilor pe care le avea", a spus Ioan Andone, la Digisport.