Mircea Lucescu a murit la 80 ani, marți seara! ”Il Luce” a fost una dintre figurile centrale ale fotbalului românesc și european timp de peste jumătate de secol.

Fostul mare antrenor este și va rămâne o legendă pentru clubul Galatasaray, pentru care a adus unul dintre cele două trofee cucerite de turci în istoria lor, Supercupa Europei din 2001. Turcii nu l-au uitat pe ”Il Luce” după decesul care a fost anunțat marți seară, 7 aprilie, și au postat un mesaj emoționant.

Galatasaray, mesaj după decesul lui Mircea Lucescu

Lucescu a stat pe banca echipei Galatasaray în perioada iulie 2000 – iunie 2002, perioadă în care a condus echipa în peste 100 de partide. În acest timp, a câștigat și un campionat cu echipa.

”El este cel care a adus încă o cupă europeană în țara noastră, cu Supercupa Europei câștigată. Suntem profund întristați să aflăm că Mircea Lucescu, care a servit ca antrenor al echipei noastre, a încetat din viață.

Condoleanțe familiei, fanilor și comunității fotbalistice care îl reprezintă pe Mircea Lucescu. Nu te vom uita Lucescu”, a postat Galatasaray.

Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani, după ce a fost internat în spital

Problemele de sănătate ale tehnicianului în vârstă de 80 de ani s-au accentuat în ultimele săptămâni, pe fondul unor afecțiuni cardiace deja existente. Totul a început cu episoade de aritmii, care s-au agravat progresiv și au necesitat intervenții medicale repetate.

În urma acestor complicații, medicii au decis montarea unui defibrilator cardiac intern, intervenție care inițial a oferit speranțe privind stabilizarea stării sale. Cu toate acestea, situația s-a deteriorat rapid, culminând cu un infarct miocardic acut suferit la finalul săptămânii trecute.

După infarct, starea lui Mircea Lucescu a devenit din ce în ce mai fragilă. Deși inițial s-a aflat sub supraveghere în secția de cardiologie, apariția unor aritmii severe, care nu au mai răspuns la tratament, a impus transferul de urgență la ATI.

”Il Luce”, probleme de sănătate

Medicii au confirmat că aceste tulburări de ritm cardiac au reprezentat un factor critic în agravarea situației, determinând necesitatea monitorizării continue și a susținerii funcțiilor vitale.

Internarea la ATI vine după mai multe episoade medicale serioase în ultimele luni. De altfel, în ultima perioadă, Mircea Lucescu fusese deja spitalizat de mai multe ori, semn că organismul său era afectat de o fragilitate accentuată.