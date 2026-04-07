”Adio, Luce!” Marile cluburi din cariera lui Mircea Lucescu au reacționat după moartea antrenorului! Mesajele transmise de Inter, Beșiktaș, Galatasaray și Dinamo Kiev

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marile cluburi pe care Mircea Lucescu le-a antrenat de-a lungul timpului au reacționat la aflarea veștii că legendarul antrenor s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani.

TAGS:
Din articol

Inter Milano, Beșiktaș, Galatasaray și Dinamo Kiev au transmis mesaje de consolare după moartea fostului selecționer. Singurul club care nu a reacționat până în momentul de față la nefericitul eveniment este Șahtior Donețk.

UPDATE Reacția lui Inter Milano

”FC Internazionale Milano și întreaga lume interistă se alătură durerii provocate de dispariția lui Mircea Lucescu și, în amintirea lui, îi sunt alături membrilor familiei sale”, a transmis Inter.

UPDATE Reacția clubului Beșiktaș

Am aflat cu mare tristețe că fostul nostru antrenor, arhitectul titlului din anul nostru centenar, Mircea Lucescu, a încetat din viață.

Nu te vom uita niciodată, Lucescu. Odihnește-te în pace.

Adio, Luce”, a fost mesajul transmis de Beșiktaș.

UPDATE Reacția clubului Galatasaray

Am aflat cu profundă tristețe că Mircea Lucescu, cel care a adus țării noastre încă un trofeu european prin câștigarea Supercupei UEFA și care a fost antrenorul echipei noastre la al 15-lea titlu, a încetat din viață.

Transmitem condoleanțe familiei lui Mircea Lucescu, celor care l-au iubit și întregii lumi a fotbalului. Nu te vom uita, Lucescu”, a fost mesajul transmis de Galatasaray.

UPDATE Reacția lui Dinamo Kiev

Mircea Lucescu a murit. Condoleanțele noastre”, a transmis și Dinamo Kiev.

Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!