”Adio, Luce!” Marile cluburi din cariera lui Mircea Lucescu au reacționat după moartea antrenorului! Mesajele transmise de Inter, Beșiktaș, Galatasaray și Dinamo Kiev

Inter Milano, Beșiktaș, Galatasaray și Dinamo Kiev au transmis mesaje de consolare după moartea fostului selecționer. Singurul club care nu a reacționat până în momentul de față la nefericitul eveniment este Șahtior Donețk.
UPDATE Reacția lui Inter Milano
”FC Internazionale Milano și întreaga lume interistă se alătură durerii provocate de dispariția lui Mircea Lucescu și, în amintirea lui, îi sunt alături membrilor familiei sale”, a transmis Inter.
UPDATE Reacția clubului Beșiktaș
”Am aflat cu mare tristețe că fostul nostru antrenor, arhitectul titlului din anul nostru centenar, Mircea Lucescu, a încetat din viață.
Nu te vom uita niciodată, Lucescu. Odihnește-te în pace.
Adio, Luce”, a fost mesajul transmis de Beșiktaș.
UPDATE Reacția clubului Galatasaray
”Am aflat cu profundă tristețe că Mircea Lucescu, cel care a adus țării noastre încă un trofeu european prin câștigarea Supercupei UEFA și care a fost antrenorul echipei noastre la al 15-lea titlu, a încetat din viață.
Transmitem condoleanțe familiei lui Mircea Lucescu, celor care l-au iubit și întregii lumi a fotbalului. Nu te vom uita, Lucescu”, a fost mesajul transmis de Galatasaray.
UPDATE Reacția lui Dinamo Kiev
”Mircea Lucescu a murit. Condoleanțele noastre”, a transmis și Dinamo Kiev.