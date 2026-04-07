Fostul selecționer se afla internat la Spitalul Universitar de Urgență din Capitală încă din 29 martie. Decesul a survenit în urma unor complicații cardiace și neurologice severe.

„Astăzi marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20:30, a fost declarat decesul domnului Mircea Lucescu. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”, au transmis reprezentanții spitalului.

Omul care a deschis drumul spre turneele europene

Numele lui Mircea Lucescu rămâne legat de performanța din toamna anului 1983. Atunci, având doar 38 de ani, tehnicianul a ghidat România spre prima participare la un turneu final continental, într-o perioadă în care la Euro ajungeau doar 8 echipe.

Naționala a câștigat o grupă preliminară extrem de dificilă, devansând campioana mondială en-titre de la acea vreme, Italia, alături de Suedia, Cehoslovacia și Cipru. Calificarea matematică a fost obținută la Bratislava, printr-o remiză decisivă adusă de golul lui Ion Geolgău. La turneul final găzduit de Franța în 1984, selecționata tricoloră a înregistrat o remiză cu Spania (1-1) și două înfrângeri la limită cu Germania de Vest (1-2) și Portugalia (0-1).

Clasamentul final din grupa de calificare pentru Euro 84 a României

România 12 puncte Suedia 11 p. Cehoslovacia 10 p. Italia 5 p. Cipru 2 p.

România la Campionatul European 1984

8 participante la turneul final: Franța (gazdă), Danemarca, Belgia și Iugoslavia în Grupa A, Spania, Portugalia, RFG (Germania de Vest) și România în Grupa B

România - Spania 1-1 (Boloni 35 / Carrasco 22 - din penalty)

România - RFG 1-2 (Coraș 46 / Voller 25 și 66)

România - Portugalia 0-1 (Nene 81)

Problemele de sănătate din ultimele zile

Tehnicianul ajunsese la spital direct din cantonamentul naționalei, acuzând o tulburare majoră de ritm cardiac chiar înaintea meciului amical cu Slovacia (2-0). La scurt timp, medicii i-au montat un defibrilator pentru reglarea ritmului cardiac.

Deși starea părea inițial stabilă, vineri, chiar înainte de o posibilă externare, Lucescu a suferit un infarct miocardic acut, necesitând o angioplastie de urgență. Situația s-a agravat marți, când investigațiile de tip CT au evidențiat semne ale unor accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de trombembolism, afecțiuni care i-au fost fatale. Lucescu își încheiase mandatul de selecționer joi, chiar în timpul perioadei de spitalizare.