După ce și-a agățat ghetele în cui în 1999 la Steaua București, Ilie Dumitrescu a urmat o carieră de antrenor.



A stat pe banca unor echipe precum Oțelul, FC Brașov, Alki Larnaca, FCM Bacău, Limassol, AEK Atena, Egaleo, Akratitos, GS Kallithea, PAOK, Panthrakikos și FCSB.



În 2002 a fost și selecționerul României U21. Din 2010, după ce a părăsit-o pe FCSB, unde a bifat opt apariții la cârma roș-albaștrilor, a devenit analist TV.



Ilie Dumitrescu și-a anunțat revenirea în fotbal



Acum, la 16 ani de la ultima implicare practică în fotbal, Ilie Dumitrescu a anunțat că vrea să dezvolte un proiect în 2026 de copii și juniori, în care să-și folosească toată experiența acumulată de-a lungul anilor.



”Trecerea este importantă. Ăsta e un subiect pe care o să-l abordez. Vreau să intru într-un proiect de genul ăsta. Aș vrea să mă implic la cluburi, la academii, pentru a gestiona tranziția de la copii și juniori la seniori, pentru că impactul este foarte mare.



Sunt foarte multe exemple. Aș începe cu exemplul Ianis Hagi. L-ați văzut când a plecat la Fiorentina? Juca număr 10 la Farul.



După un an și ceva la Fiorentina, când s-a întors, era altul. Ăsta e cel mai bun exemplu. Ceea ce înseamnă să lucrezi. O să vedem cum o să mă implic, dar îmi doresc foarte tare chestia asta, la nivel de academii.



Vreau să fac eu un proiect. Chiar îmi doresc să fac chestia asta. Nu ceva teoretic, să mă implic practic. Da, cred că va ieși anul ăsta.



Am avut șansa să văd foarte mulți jucători importanți la nivelul debutului. L-am văzut pe un Mbappe, pe Camavinga, Lamine Yamal, Cubarsi, Balde, jucători care au făcut pasul, Casado. Jucători care au făcut pasul la prima echipă.



Când te ia un antrenor la pregătirea de vară… Dacă vii la prima echipă și nu poți să-ți depășești adversarul de la seniori… În cantonamentul ăla îți dai seama de potențialul unui jucător”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.

