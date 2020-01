ULTIMA ORA | "Sa fie foarte clar!" Prima reactie a Peluzei Nord dupa anuntul ca vor reveni alaturi de FCSB! Ce mesaj au transmis

Ce spun cei de la Peluza Nord.

In urma cu 4 ani a pornit scandalul dintre FCSB, club patronat de Gigi Becali si CSA Steaua. In urma acelui scandal, cei de la Peluza Nord au spus ca nu vor reveni la meciuri pana nu se va elucida situatia palmaresului. Cei de la Peluza Nord vor reveni la meciurile celor de la FCSB, iar primul meci la care acestia vor fi pe stadion, va fi impotriva celor de la Dinamo, pe 16 februarie, pe Arena Nationala. La acel meci va fi afisat prima oara bannerul cu Peluza Nord, meci la care sunt asteptati mii de oameni in peluza si se pregateste o super coregrafie.

Motivul din spatele acestei decizii este elibararea liderului Ghoerghe Mustata din puscarie. Daca cei de la Nord au ales sa revina la meciurile celor de la FCSB, cei de la Peluza SUD raman alaturi de cei de la CSA Steaua.

Cei de la Peluza Nord au oferit prima reactie dupa ce a aparut informatia ca vor reveni la meciurile celor de la FCSB.

"Daca avem ceva de spus o vom face pe pagina asta! Nu "pe Digi", nu in ziare, nu pe alte pagini de grupuri sau grupari, nu pe pagina fake a unui copil frustrat de cei de la Nucleo. Doar aici, pe aceasta pagina", se arata in comunicatul emis de catre cei de la Peluza Nord.