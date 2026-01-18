Roș-albaștrii au avut absențe importante în apărare, iar la meciul cu formația din Trivale, s-au bazat pe Joyskim Dawa, care a evoluat în primul său meci oficial după o pauză de un an.

Gigi Becali: ”A spus MM: ‘Gigi, e numai în sală acum, e o forță a naturii’”

Gigi Becali s-a declarat impresionat de Joyskim Dawa, după primul meci în care fundașul camerunez a evoluat după o pauză de aproape de un an.

Patronul de la FCSB spune că și Mihai Stoica a fost uimit de stoperul de 29 de ani, pe care l-a numit ”o forță a naturii”.

”Da, a jucat bine, dar nu are încă deprindere. El va juca de acum, va fi pe teren cu Dinamo Zagreb, ca să se deprindă.

Dawa și Ngezana vor juca în centru cu Dinamo Zagreb. Știți de ce a revenit așa? Mi-a spus MM: ‘nu am văzut un jucător sau un om să aibă atâta voință pentru a se antrena, să tragă atât de tare la sală’. Dawa are un munte de voință. A spus MM: ‘Gigi, e numai în sală acum, e o forță a naturii’”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.

