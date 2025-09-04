CFR Cluj a reușit o mare lovitură de imagine prin aducerea stoperului Kurt Zouma (30 de ani), fotbalist în CV-ul căruia figurează echipe precum West Ham, Chelsea, Everton și Saint-Étienne.

Dimensiunea acestei mutări o înțelegem și mai bine, când vedem că ea a ajuns inclusiv în The Sun, celebra publicație britanică, după cum sport.ro a arătat aici.

Problema e că rămâne de văzut ce mai are de oferit Kurt Zouma, în afară de un CV spectaculos. Un prim semn de întrebare, în acest sens, apare, când observăm că ultima sa echipă a fost... Al-Orobah. Adică, un club mic din Arabia Saudită, cam de nivelul lui Metaloglobus la noi!

Gigi Becali: „Îl lăsa Chelsea dacă era un jucător valoros?!“

Chestionat, la Digi Sport, despre această mutare spectaculoasă realizată de rivala CFR, Gigi Becali n-a fost impresionat deloc. Din contră! El a insistat că niciodată un astfel de fotbalist, de categoria +30 de ani, nu va fi adus, la FCSB.

„Eu nu arunc cu banii. Eu arunc 4,5 (n.r. – de milioane de euro, cât e oferta pentru Louis Munteanu, jucător de 23 de ani) ca să iau 15-20. Niciodată în viața mea nu aduc unul de 30 de ani. Niciodată nu aș lua! Ăla e jucător valoros, a jucat, dar eu te întreb pe tine. Îl lăsa Chelsea sau West Ham, dacă el era un jucător care aducea valoare echipei? Îl lăsa să îl iau eu sau Nelu Varga? Are defecte poate care aduc lucruri negre în echipă. Eu vreau să mă bat cu Chelsea, eu ce fac? Iau rămășițele lor. Eu caut tineret sau jucători pe care nu îi vede lumea. Cum să te bați cu ei când iei rămășițele lor? Îi mai dai și 50.000 (n.r. – de euro pe lună) salariu“, a tunat Becali.

