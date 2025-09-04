Cota de piață a lui CFR Cluj a explodat după sosirea lui Kurt Zouma! Cum arată acum top 3 în Superliga

Lotul lui CFR Cluj, cu 10 milioane de euro mai valoros după sosirea lui Kurt Zouma

Kurt Zouma, liber de contract, a semnat un contract pe două sezoane cu CFR Cluj. Francezul a fost prezentat oficial miercuri seară.

Site-ul de specialitate Transfermarkt îl evaluează pe Zouma (30 de ani) la 10 milioane de euro în prezent. În vârful carierei, perioada 2019-2022, când juca la Chelsea și West Ham, francezul era evaluat la nu mai puțin de 35 de milioane de euro, exact suma plătită de "ciocănari" pentru a-l achiziționa de pe Stamford Bridge.



Prin mutarea la CFR Cluj, Zouma a devenit cel mai bine cotat fotbalist din Superliga, cu o cotă de piață de 10 milioane de euro. Saltul este unul enorm și pentru club, care este evaluat acum la 41,3 milioane de euro.



În ciuda saltului major reușit printr-o singură mutare, CFR Cluj rămâne doar pe locul 2 în clasamentul celor mai valoroase cluburi din Superliga. FCSB este în continuare lider, cu o valoare a lotului de 48,4 milioane de euro. Podiumul este completat de Rapid, cu 27,6 milioane de euro.



La nivelul jucătorilor din Superliga, Kurt Zouma este urmat în ierarhia cotelor de piață de trei jucători de la FCSB: Darius Olaru (7,5 milioane de euro), Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu (ambii 5 milioane de euro). Tot la 5 milioane este evaluat și noul coleg al fundașului francez, Louis Munteanu, golgheterul din ediția precedentă a Superligii.

