Cota de piață a lui CFR Cluj a explodat după sosirea lui Kurt Zouma! Cum arată acum top 3 în Superliga

Cota de piață a lui CFR Cluj a explodat după sosirea lui Kurt Zouma! Cum arată acum top 3 &icirc;n Superliga Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sosirea lui Kurt Zouma la CFR Cluj reprezintă o lovitură de imagine pentru CFR Cluj. Rămâne de văzut dacă stoperul francez va aduce și satisfacții în teren pentru formația din Gruia, care este angrenată acum doar în competițiile interne.

TAGS:
Kurt ZoumaCFR Cluj
Din articol

Lotul lui CFR Cluj, cu 10 milioane de euro mai valoros după sosirea lui Kurt Zouma

  • Kurt Zouma, liber de contract, a semnat un contract pe două sezoane cu CFR Cluj. Francezul a fost prezentat oficial miercuri seară.

Site-ul de specialitate Transfermarkt îl evaluează pe Zouma (30 de ani) la 10 milioane de euro în prezent. În vârful carierei, perioada 2019-2022, când juca la Chelsea și West Ham, francezul era evaluat la nu mai puțin de 35 de milioane de euro, exact suma plătită de "ciocănari" pentru a-l achiziționa de pe Stamford Bridge.

Prin mutarea la CFR Cluj, Zouma a devenit cel mai bine cotat fotbalist din Superliga, cu o cotă de piață de 10 milioane de euro. Saltul este unul enorm și pentru club, care este evaluat acum la 41,3 milioane de euro.

În ciuda saltului major reușit printr-o singură mutare, CFR Cluj rămâne doar pe locul 2 în clasamentul celor mai valoroase cluburi din Superliga. FCSB este în continuare lider, cu o valoare a lotului de 48,4 milioane de euro. Podiumul este completat de Rapid, cu 27,6 milioane de euro.

La nivelul jucătorilor din Superliga, Kurt Zouma este urmat în ierarhia cotelor de piață de trei jucători de la FCSB: Darius Olaru (7,5 milioane de euro), Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu (ambii 5 milioane de euro). Tot la 5 milioane este evaluat și noul coleg al fundașului francez, Louis Munteanu, golgheterul din ediția precedentă a Superligii.

Kurt Zouma, internațional francez cu trofeul Champions League și două titluri în Anglia

Kurt Zouma era liber de contract din luna iulie. În sezonul trecut a evoluat pentru formația saudită Al Orobah, sub formă de împrumut de la West Ham United.

Zouma s-a format la Saint-Etienne, iar în 2014, la vârsta de 20 de ani, era cumpărat de Chelsea pentru aproape 15 milioane de euro. La formația de pe Stamford Bridge a strâns 151 de meciuri și a cucerit cinci trofee: Liga Campionilor, două titluri în Premier League, Supercupa Europei și Cupa Ligii Angliei.

Fundașul francez a ajuns în 2021 la West Ham, care a plătit 35 de milioane de euro către Chelsea. În tricoul "ciocănarilor", Zouma a strâns 103 partide și a cucerit trofeul Conference League în sezonul 2022/2023.

Zouma a strâns 11 meciuri și un gol la naționala de seniori a Franței, în perioada 2015-2021.

  • 10 milioane de euro este cota de piață actuală a lui Kurt Zouma. A devenit cel mai valoros jucător din Superliga.
Articol recomandat de stirileprotv.ro
De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați înaintea tragediei soldate cu 15 decese
De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați &icirc;naintea tragediei soldate cu 15 decese
ULTIMELE STIRI
Rom&acirc;nia - Kosovo la U21, &icirc;n direct pe VOYO și la Pro Arena vineri, de la ora 18:30 | &Icirc;ncep preliminariile EURO U21 2027!
România - Kosovo la U21, în direct pe VOYO și la Pro Arena vineri, de la ora 18:30 | Încep preliminariile EURO U21 2027!
Leo Messi, ultimul meci &icirc;n Argentina?! Selecționerul Scaloni, &icirc;n lacrimi la conferința de presă
Leo Messi, ultimul meci în Argentina?! Selecționerul Scaloni, în lacrimi la conferința de presă
Dorit de FCSB, semnează cu un alt club! Motivul surprinzător pentru care campioana Rom&acirc;niei ar fi renunțat la transfer
Dorit de FCSB, semnează cu un alt club! Motivul surprinzător pentru care campioana României ar fi renunțat la transfer
Gigi Becali, reacție explozivă la transferul lui Zouma, la CFR: &bdquo;Niciodată &icirc;n viața mea!&ldquo;
Gigi Becali, reacție explozivă la transferul lui Zouma, la CFR: „Niciodată în viața mea!“
Hat-trick fulger &icirc;n jumătate de oră și naționala surpriză este aproape de primul Campionat Mondial din istorie!
Hat-trick fulger în jumătate de oră și naționala surpriză este aproape de primul Campionat Mondial din istorie!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, ultima ofertă pentru Louis Munteanu: &bdquo;Banii pe loc!&ldquo;

Gigi Becali, ultima ofertă pentru Louis Munteanu: „Banii pe loc!“

Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000&euro;

Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000€

Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: &bdquo;Se ocupă MM!&rdquo;

Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: „Se ocupă MM!”

Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: &rdquo;&Icirc;mi place. M-a sunat cineva&rdquo;

Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: ”Îmi place. M-a sunat cineva”

Radu Drăgușin, OUT! Decizia luată de Tottenham

Radu Drăgușin, OUT! Decizia luată de Tottenham

Transformarea lui Dwayne Johnson: &bdquo;Unde s-au dus mușchii lui?!?&ldquo;

Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“

CITESTE SI
Ilie Bolojan: &bdquo;Cel puţin o treime&rdquo; din comunele din Rom&acirc;nia nu acoperă nici măcar salariile din veniturile &icirc;ncasate

stirileprotv Ilie Bolojan: „Cel puţin o treime” din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate

&rdquo;Sunt at&acirc;t de frumoasă &icirc;nc&acirc;t bărbații nu vor să fie cu mine&rdquo;. Modelul suedez care se pl&acirc;nge de abstinență

protv ”Sunt atât de frumoasă încât bărbații nu vor să fie cu mine”. Modelul suedez care se plânge de abstinență

De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați &icirc;naintea tragediei soldate cu 15 decese

stirileprotv De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați înaintea tragediei soldate cu 15 decese

Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

stirileprotv Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!