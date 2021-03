Steaua va avea cel mai mare muzeu din Romania dedicat sportului! Cand ar urma sa fie finalizat acesta

In interiorul noii arene din Ghencea urmeaza sa fie amenajat un Muzeu al Clubului Sportiv al Armatei Steaua.

Stadionul Steaua a fost recepționat, in noiembrie 2020, si a intrat deja in administratia MApN, respectiv Clubul Sportiv al Armatei. Noua arena din Ghencea are 31.254 locuri, a costat aproape 100 de milioane de euro, are un gazon natural ranforsat sintetic si un sistem performant pentru intretinerea sa, dar si alte dotari moderne, printre care 48 de locuri de cazare (24 camere), un restaurant, spatii VIP, magazine, birouri, puncte medicale si o sala in care se va amenaja Muzeul Clubului Sportiv al Armatei Steaua.

Daca muzeul va fi dedicat celebrarii tuturor performantelor sportivilor "ros-albastri", o portiune insemnata va fi ocupata doar de sectia de fotbal. Pe langa trofeele Cupei Campionilor Europeni, Supercupei Europei si cele primite pentru castigarea competitiilor interne, angajatii clubului au luat deja legatura cu mai multi fosti fotbalisti ai Stelei pentru a le cere sa doneze articole sportive, precum tricouri de joc, ghete, fanioane, artefacte, fotografii sau premii individuale.

In centrul expozitiei dedicate fotbalului vor sta obiectele legate de castigarea Cupei Campionilor Europeni (Steaua - FC Barcelona 0-0, 2-0 d.p./ Sevilla / 7 mai 1986) si Supercupei Europei (Steaua - Dinamo Kiev 1-0 / Monaco / 24 februarie 1987), plus finala Cupei Intercontinentale (River Plate - Steaua 1-0 / Tokyo / 14 decembrie 1986) si cea de-a doua finala a Cupei Campionilor Europeni (AC Milan - Steaua 4-0 / Barcelona / 24 mai 1989), dar si cele 21 de titluri din Divizia A, 21 de Cupa Romaniei si 4 Supercupa Romaniei. O prima varianta a muzeului ar urma sa fie deschisa cel mai devreme la jumatatea anului 2022, iar varianta finala va cuprinde expozitii interactive si animatii cu marturii ale eroilor stelisti despre evenimentele pe care le-au trait, fiind asteptata incepand cu 2023.

Odata cu finalizarea sa, muzeul ar urma sa fie cel mai mare din Romania dedicat fotbalului si sportului, printre sportivii stelisti de la celelalte sectii, ale caror rezultate isi vor gasi locul in aceasta expozitie, urmand sa fie Ilie Nastase (tenis), Iolanda Balas (atletism), handbalisti (Stefan Birtalan, Gheorghe Gruia, Cristian Gatu, Radu Voina, Vasile Stanga, Alexandru Dedu), gimnasti (Marian Dragulescu, Sandra Izbasa, Silvia Stroescu, Alexandra Erimia), Camelia Potec (inot), Ana Maria Branza (scrima), dar si alte multe foste glorii ale clubului. Muzeul Steaua ar urma sa fie introdus in circuitul turistic al Bucurestiului si banii obtinuti din bilete vor ajuta la finantarea viitoare a clubului.