Mustata raspunde dur dupa ce Bumbescu l-a numit 'prost'! "Il cunosc bine!" Ce a spus despre conflictul dintre Steaua si FCSB

Gheorghe Mustata a vorbit inainte marelui derby din Liga 3 dintre Steaua si FCSB II.

Liderul suporterilor FCSB a fost pus la zid de Adrian Bumbescu, care l-a numit prost. Mustata a dezvaluit ca in tabara 'militarilor' au fost tensiuni in ultima perioada, iar unul dintre oamenii care ar fi trebuit sa fie indepartat din Ghencea este chiar Adrian Bumbescu.

Becali este in razboi total cu Steaua si a trimis mai multi jucatori de la prima echipa in Liga 3. Chiar si noua senzatie a fotbalului romanesc, Octavian Popescu, a fost 'expediat' sub comanda lui Bogdan Vintila.

"Eu stiu foarte bine cum a stat situatia la ei, iar pe nea Adi au vrut sa il dea afara. A fost cearta mare la ei. Este treaba lui nea Adi daca nu crede.

Insa niciodata, dar niciodata eu nu ii voi raspunde cu vorbe urate lui nea Adi. El este o glorie a Stelei, iar eu il respect foarte mult. Noi ne respectam gloriile.

Daca dansul a ales sa ma jigneasca, totusi, eu nu voi voi raspunde cu aceeasi moneda. Il cunosc bine pe nea Adi si nu imi permit sa il jignesc. Acum este si meciul asta direct si au iesit si dansii sa vorbeasca", a spus Mustata pentru ProSport.

