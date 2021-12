Becali îi închide gura definitiv lui Iftime în privința transferului lui Moruțan: „Să se mulțumească cu cât primește!”

Patronul lui FC Botoșani a păstrat păstrat un procent de 9% dintr-un viitor transfer atunci când l-a cedat pe Moruțan la FCSB, însă Becali a știut cum să fenteze această clauză în momentul în care l-a vândut la Galatasaray.

Moruțan a plecat în Turcia pe doar trei milioane de euro, însă a trecut în contract bonusuri de performanță, care să-i mai asigure suma suplimentară de 1.9 milioane de euro.

Acum Iftime vrea 9% inclusiv din bonusuri, însă Becali îl invită să meargă la comisii și îi amintește că a vrut să cumpere respectivele procente cu 600 de mii de euro, însă patronul lui Botoșani a refuzat.

Becali: „Iftime să se mulțumească cu cât o să primească acum!”

„Tată, eu voi respecta tot ce se scrie în contractul dintre noi și Botoșani. Dacă Iftime are trecut acolo să îi dăm bani și din bonusuri, îi vom da. Ce atâta vorbărie prin presă și pe la televizor. Dar a uitat când am vrut să îi cumpăr ultimele lui 9 la sută din procente pe 600 de mii de euro? Eu zic că era afacere mai bună pentru el dacă accepta, dar dacă nu a acceptat, atunci aia este. Nici eu nici el nu am mai luat banii la care visam.

Se eștepta că o să îl dau pe vreo 20 de milioane și dă și el lovitura? Credeți că eu nu am vrut să îl dau pe banii ăștia? Dar nu mi-l mai lua nimeni pe o astfel de sumă în plină pandemie. Să se mulțumească cu cât va avea de încasat acum”, a declarat Gigi Becali pentru ProSport.