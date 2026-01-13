Roș-albaștrii l-au transferat în această iarnă pe Andre Duarte, fotbalistul plecat cu scandal de la Ujpest, dar FCSB a rezolvat deja și a doua mutare pe piața de transferuri.

Gigi Becali: ”Ne-am înțeles cu Ofri Arad!”

Gigi Becali a confirmat că FCSB s-a înțeles cu israelianul Ofri Arad, mijlocașul defensiv care îi va lua locul lui Adrian Șut, care a decis să semneze în Emiratele Arabe Unite cu Al Ain.

Patronul de la FCSB a dezvăluit că a ajuns la un acord cu Ofri Arad, iar fotbalistul israelian urmează să facă vizita medicală în România și să semneze contractul cu campioana României.



”I-am trimis contractul lui Ofri Arad. Ne-am și înțeles. Ei au trimis ceva, noi am trimis o contraofertă. Ei au zis OK. Am trimis contractul să îl semneze și trebuie să facă vizita medicală. O va face aici. El nu mai e la Kairat Almaty. Nu are cum să fie gata pentru primul meci.

El a fost căpitan de echipă. În plus, eu am studiat, am citit istoria poporului evreu și am început să îl iubesc foarte mult. Așa le leg eu! Eu voiam un evreu în echipă. Pe mine nu m-a convins, habar n-aveam. MM a spus că e fotbalist, fotbalist, bun, bun. Dacă MM repetă ”e bun, bun” înseamnă că e foarte bun.

Noi mai aveam unul portughez de care zicea că e genul lui Mirel Rădoi. După ce am vorbit eu, au dublat oamenii. Era vorba de 500.000. Când am vorbit eu și am zis că e mai bun ca Șut, au dublat suma. Ăsta e mult mai bun și e și liber, este și evreu.

Acum l-am văzut, are și fizic, văd. Nu poate să joace în cupele europene. O să poată să joace dacă ne calificăm”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Închizătorul de 27 de ani are șase meciuri în acest sezon la Kairat Almaty și a reușit să marcheze și un gol împotriva Interului lui Cristi Chivu, când italienii s-au impus cu 2-1.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Ofri Arad, conform Transfermarkt.

Gigi Becali: ”Ofri Arad are nevoie de o lună de pregătire!”

Becali a dezvăluit și unele detalii de la negocierile cu agenții israelieni, dar și care este forma lui Ofri Arad, despre care spune că ar mai avea nevoie de o lună de pregătire.

”Au fost cu bun simț. Am făcut o contraofertă și imediat au acceptat. Agenții lui sunt tot din neamul lor, ei nu se schimbă. Eu am câștigat sute de milioane cu ei. Sunt oameni de cuvânt, dacă spun 'da', e 'da'. Lucrurile sunt clare, deja au spus 'OK, trimiteți contractul'. Noi am trimis contractul, nu mai sunt negocieri. Mâine, poimâine ajunge. Nu știu dacă e pregătit, nu știu detaliile astea. Îi trebuie o lună de pregătire acum. Mi-a spus MM că îi trebuie o lună de pregătire”, a adăugat patronul de la FCSB.

