Patronul roș-albaștrilor a susținut despre Daniel Bîrligea și David Miculescu că vor fi stâlpii de rezistență pentru duelurile decisive din Europa League, cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce.



Latifundiarul din Pipera își face calculele pentru un început de an în forță. Deși echipa se află momentan pe locul nouă în Superliga, cu 31 de puncte acumulate în 21 de etape, miza principală rămâne parcursul european. Becali a transmis clar că există o structură fixă în mintea sa pentru meciurile tari, dar are și semne de întrebare, în special în flancul stâng al apărării, acolo unde Risto Radunovic nu mai pare să dea randamentul de altădată.



Dilemele din apărare și „intangibilii” din atac



Dacă în defensivă caută încă formula perfectă, în ofensivă lucrurile sunt clare: Bîrligea și Miculescu sunt considerați esențiali pentru calificare, în timp ce jucători precum Alexandru Stoian sau Mamadou Thiam sunt văzuți ca soluții de avarie.



„Cu fundaşii laterali nu ştiu. Cred că va fi Creţu, Ngezana, Duarte, să vedem în stânga. Între Risto şi Pantea. Să fie un punct fix, să vedem care va fi, Lixandru, Chiricheş sau cel care vine. Tănase, Olaru. Stânga – Toma, Bîrligea, David Miculescu sau Cisotti.



Depinde, că jucăm şi cupe europene, vrem să schimbăm în a doua repriză. Să schimbăm, se prezintă foarte bine Stoian. Să intre el vârf şi să intre Cisotti în stânga, sau Thiam, ca să-i odihnim. Eu am nevoie de Bîrligea şi de David Miculescu în cupele europene, sunt indispensabili. Fără ei, nu prea ai şanse”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.



Pentru roș-albaștri urmează partida de campionat cu FC Argeș, programată vineri, de la ora 20:00.

