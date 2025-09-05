Câteva zile mai târziu, pe 9 septembrie, tricolorii vor întâlni Cipru, în meciul din preliminariile pentru Cupa Mondială.

Ioan Becali cere o schimbare la națională! Mircea Lucescu nu ține cont

Pentru amicalul cu reprezentativa canadiană, selecționerul Mircea Lucescu a decis să nu facă schimbări la nivelul portarului. Astfel, titular în poarta naționalei este Horațiu Moldovan.

Impresarul Ioan Becali declara că este nemulțumit de faptul că selecționerul nu îi oferă încredere lui Ștefan Târnovanu, care, în ciuda unui sezon foarte bun cu FCSB, nu este luat în calcul să apere la națională, deși este convocat la lot.

”I se face o nedreptate de 3 ani de zile. Lui Târnovanu i se face o nedreptate de două sezoane și jumătate. Îl văd titular la națională. A luat primul campionat, a luat al doilea, a mers până în optimi în Europa League. Hai să îi dăm și lui șansa în meciurile de calificare.

Se spune că Moldovan joacă cu piciorul, că are joc de picior. Are 7-8 cm mai puțin decât Târnovanu. Donnarumma, crezi că joacă mai bine cu piciorul decât Ederson? Nu. Are alonjă, are intervenții excepționale. S-a convins și Guardiola că nu toată baza e în jocul portarului de picior.

Târnovanu are și a avut intervenții. Joci cu cine vrei în amicalul ăsta, poți schimba portarul. Hotărăște-te cu cine joci titular în Cipru. Sper la experiența lui Lucescu. Eu știu că face un joc de pase, dar să începi cu portarul… Timpurile se schimbă. Nu poți face același lucru 100 de ani. Ai nevoie de un portar care să iasă pe minge.

Noi nu avem. Un portar care joacă cu piciorul trebuie să aibă și fundași care să poată. Sau măcar închizătorul. Dacă vin cu marcajul după ei? Sunt portari care pur și simplu degajează în situații critice. Nu poți să riști. Din riscuri am văzut multe goluri luate, prin combinații în preajma careului. Trebuie să aibă și picior bun, dar picior bun pentru degajări”, a spus Ioan Becali, conform Fanatik.

Cum arată echipele de start la amicalul România - Canada

România: Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - M. Marin. R. Marin, Stanciu - Man, Munteanu, Dobre

Rezerve: Târnovanu, Sava - M. Popescu, Racovițan, Drăguș, Șut, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu, Chipciu, Baiaram

Canada: Crepeau - Sigur, Cornelius, De Fougerolles, Laryea - Buchanan, Kone, Estaquio, Ahmed - David, Oluwaseyi

Rezerve: St. Clair, Hibbert, Marshall-Rutty, Bassong, Knight-Lebel, Waterman, Choineiere, Blair, Hoillet, Saliba, Nelsin, P.David

