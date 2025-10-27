FCSB a devenit o echipă de pe locul 10, care țintește titlul! Această situație paradoxală a fost arătată de Sport.ro aici.

Faptul că formația bucureșteană visează, în continuare, la titlu, în ciuda unui dezastru fără precedent de când avem sistemul cu play-off și play-out, confirmă că FCSB trăiește în trecut. Sau, cel puțin, patronul ei. Pentru că, la cum vorbește, Becali dă impresia că nu realizează că cele două sezoane anterioare, în care a câștigat titlul, sunt deja istorie.

Mai mult decât atât, latifundiarul din Pipera omite, voit sau nu, faptul că, începând din 2015, în dreptul FCSB-ului sunt trecute mai multe eșecuri în campionat decât victorii. Dovadă și faptul că, în această perioadă, echipa a ratat titlul de opt ori!

Gigi Becali: „Ai greșit, ești schimbat!“

Convins strategia sa la FCSB e una inspirată, Becali a insistat că va continua să facă schimbări în echipă, la prima greșeală a unui jucător!

„Dacă greșești, ești schimbat. Am câștigat campionate așa, milioane de euro așa. Că s-a întâmplat ca acum, când sunt eșecuri, și toată lumea îl critică pe patron că face schimbările, să nu uite lumea că suntem singurii în Europa League! Și că avem 3 puncte și mai avem 5 meciuri“, a spus Becali, la Digi Sport.

