Gestul antrenorului de la CFR Cluj a fost unul surprinzător având în vedere faptul că cei doi au fost ”la cuțite” în ultimii ani.

Marius Șumudică: ”Nu știu dacă sunt doi conducători în țară de valoarea lui Mihai Stoica!”

Marius Șumudică a refuzat să comenteze ultimele evenimente de la FCSB, dar a subliniat că mesajul pe care i l-a trimis lui Mihai Stoica a fost unul de apreciere, nicidecum unul de susține.

Chiar dacă, așa cum a spus chiar antrenorul lui CFR Cluj, el și Mihai Stoica ”s-au atacat pe unde s-au prins”, Șumudică a transmis că fostul oficial de la FCSB este unul dintre cei mai buni conducători de club din fotbalul românesc, iar plecarea sa reprezintă o mare pierdere pentru echipa patronată de Gigi Becali.

”Nu este problema mea. Nu am făcut decât să îi dau un mesaj, nu de susținere. Știți foarte bine că relația mea cu Mihai Stoica e una glacială. Ne-am atacat pe unde ne-am prins, dar ca valoare fotbalistică, nu știu dacă sunt doi conducători în țară de valoarea lui MM. Asta e părerea mea.

Nu am ce să câștig eu de la MM, nu mă interesează, probabil nu vom putea lucra niciodată împreună, dar, la cât fotbal știe MM, este o pierdere pentru cei de la FCSB. Mai departe, este treaba lui, a domnului Gigi Becali, nu este problema mea”, a spus Marius Șumudică.