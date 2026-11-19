După un val de plecări de la echipă, în frunte cu Mihai Stoica, Gigi Becali i-a adus în cadrul clubului pe Raul Rusescu, Lukasz Szukala, Mihai Pintilii și Costin Curelea.

Florin Gardoș: ”Dacă echipa s-ar numi din nou Steaua, eu nu văd cum n-ar putea să domine fotbalul românesc fără probleme!”

Florin Gardoș a recunoscut la emisiunea VOYO SPORT LIVE că ar lua în considerare o eventuală propunere venită din partea lui Gigi Becali pentru a li se alătura lui Lukasz Szukala și lui Raul Rusescu în staff-ul administrativ al lui FCSB.

Gardoș a transmis, însă, că acest lucru ar trebui să mai aștepte puțin, având în vedere că deocamdată își dorește să promoveze cu Chindia Târgoviște în Superliga ca director sportiv. Încă un lucru care ar putea conta enorm pentru Gardoș ar fi dacă FCSB ar recuperea numele de ”Steaua”, însă acest lucru este improbabil să se întâmple.

Florin Gardoș consideră că echipa patronată de Gigi Becali ar fi de neoprit dacă s-ar numi din nou ”Steaua” și ar juca în Ghencea meciurile de pe teren propriu.

”Asta ar fi idealul (n.r. ca FCSB să redevină Steaua). Dacă echipa s-ar numi din nou Steaua, eu nu văd cum n-ar putea să domine fotbalul românesc fără probleme. Nu văd cum! Eu sunt sigur că gradul de ocupare ar fi de 80% cel puțin în condițiile în care echipa ar redeveni Steaua și s-ar muta din nou în Ghencea. Pe parcursul vieții mele se poate. Nu văd în următorii cinci ani, de exemplu, nu văd să se întâmple chestia asta.

(n.r. Tu ai avut în ultimii doi ani adversar un club care poartă numele Steaua. Ai simțit că ai înfruntat Steaua?) Nu, nu, nu am cum, pentru că, în afară de Peluza Sud și faptul că există numele și acel stadion, n-ai cum să simți asta. Sunt ani de zile de când s-a înființat această echipă și, din diverse motive, nu s-a dorit schimbarea felului în care funcționează clubul.

Adică, dacă ar fi fost, nu știu, dacă ar fi fost într-adevăr bunăvoință și ar fi vrut să se creeze, să fie Steaua și să îi dea peste nas domnului Becali, pentru că știu că asta a fost principala problemă și de asta s-a produs în mare parte schisma asta, atunci eu cred că lucrurile se puteau face, dar pentru mine e doar o echipă de care unii vor să profite într-un fel sau altul și să o țină așa acolo”, a spus Florin Gardoș la VOYO SPORT LIVE.