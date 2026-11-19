Astăzi, de la ora 16:00, Ciprian Marica și Robert Niță sunt invitații lui Cristian Pintea la VoyoSport Live de pe VOYO SPORT 1.

Emisiunea VoyoSport Live este difuzată de luni până vineri pe VOYO SPORT 1.

Întrebat dacă Liga B din Nations League este o pălărie prea mare pentru România, Ciprian Marica a răspuns tranșant

Ciprian Marica, fost internațional român, consideră că Liga C din Nations League ar putea fi mai realistă pentru selecționata lui Gheorghe Hagi.

În ediția precedentă din competiție, când România a evoluat în Liga C, tricolorii au obținut maximum de puncte.

”(n.r. Cinstit vorbind, România e de Liga B în Nations League sau de Liga C?) Sigur că, atunci când te bați cu adversari puternici și ajungi să fii acolo, înseamnă că și tu ai valoare și mai multă încredere în tine.

Pe de o parte e bine, pe de altă parte nu e bine. E posibil ca o grupă inferioară, Grupa C, să ne fie mai la îndemână și mai realistă”, a spus Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE, în direct pe VOYO SPORT 1.