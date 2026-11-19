Assad Al-Hamlawi a plecat de la Craiova pe cai mari, cu 14 goluri în ultimele sale 14 meciuri. Acum însă, la revenire, vârful oltenilor va fi destul de afectat, dezamăgit după șansa ratată în tricoul naționalei Palestinei.

Convocat de selecționerul Ihab Abu Jazar (46 de ani), pentru turneul amical găzduit de Basra (Irak), Assad Al-Hamlawi a fost în centrul atenției. Pentru că, potrivit presei arabe, mai mulți impresari și trimiși ai unor cluburi s-au deplasat, la Basra, ca să-l vadă la lucru pe starul Palestinei. Iar Al-Hamlawi a primit destule minute din partea selecționerului. Din păcate, fix când avea nevoie de goluri, vârful de 1,88 de metri a trecut pe zero.

Al-Hamlawi, în criză de formă: patru meciuri succesive fără gol

Mai întâi, în înfrângerea cu naționala Iranului, scor 2-0, Al-Hamlawi a fost titular. A rămas pe teren 70 de minute, însă abia a atins mingea, în condițiile în care Palestina a fost înghesuită din primul minut în jumătatea proprie. Afectat de această situație, știind că au fost mai mulți impresari în tribune, Al-Hamlawi a părăsit terenul nervos, vizibil supărat din cauza faptului că n-a avut nicio acțiune prin care să demonstreze ce poate.

Astăzi, la trei zile după meciul cu naționala Iranului, Al-Hamlawi a primit o nouă șansă. Pentru că, din nou, a fost titularizat în atacul Palestinei, de această dată, în partida cu Liban. Degeaba însă! Nici de această dată, vârful de 26 de ani nu s-a remarcat cu nimic, în ciuda faptului că a fost integralist. Meciul Liban – Palestina s-a încheiat cu o remiză, scor 0-0.

Așadar, Assad Al-Hamlawi va reveni acum, la Craiova, cu moralul afectat după prestațiile sale șterse, la Basra. Iar Craiova are și ea un motiv de îngrijorare. Pentru că Al-Hamlawi tocmai a ajuns la patru meciuri succesive fără gol marcat, după cum se poate vedea mai jos:

*Palestina – Liban 0-0

*Palestina – Iran 0-2

*CFR Cluj – U Craiova 0-0

*U Craiova – Egnatia 2-0 (Cicâldău, Bancu)

Ultima reușită a lui Al-Hamlawi datează din 1 noiembrie, când a punctat în partida U Craiova – FC Botoșani, scor 2-1, în campionat. Ultima dată când vârful oltenilor a legat patru meciuri succesive fără gol marcat a fost la începutul acestui sezon. Atunci, revenit după o accidentare, Al-Hamlawi a avut chiar o serie de șapte meciuri consecutive, fără să-și treacă numele pe lista marcatorilor.

Acum, la revenirea în România, Al-Hamlawi poate sparge gheața, în meciul din weekend, UTA – U Craiova, din etapa a 16-a. Partida e programată pentru duminică, de la ora 17:30.