"A luat-o ca pe o ofensă". Adevăratul motiv pentru care Gigi Becali și Mihai Stoica s-au certat

După dubla dezastruoasă cu Silkeborg, Gigi Becali a declarat că nu se va mai consulta cu Mihai Stoica în ceea ce privește transferurile, iar apoi a revenit cu explicații, dezvăluind că a fost un test pentru managerul general al clubului.

Potrivit lui Mihai Stoica, principalul motiv pentru care patronul vicecampioanei României a avut o problemă cu el are legătură cu faptul că managerul general nu i-a răspuns la telefon după partida FCSB - FC Argeș 3-2, de la începutul lunii octombrie.

"Am vorbit înainte de a apărea declaraţiile. Nu-l cunoşti pe Gigi Becali, nu cunoşti relaţia noastră.

A zis ce fraier eşti... El a zis că eu am vrut să te smeresc, dar la ce mod. Cei care merg la biserică ştiu ce înseamnă smerenia, e un termen important, că e virtutea de dobândit cel mai greu.

Şi eu am recunoscut că nu mai înţelegeam cu ce am greşit eu, că ba nu mă pricep, ba că s-a transferat la sugestia mea.

A fost o neînţelegere. Lucrurile sunt în regulă. Eu am făcut o greşeală că n-am răspuns când m-a sunat după FC Argeş şi el a luat-o ca pe o ofensă", a declarat Mihai Stoica pentru Orange Sport.

Ce a declarat Gigi Becali despre "testul" la care l-a supus pe Mihai Stoica

"Am făcut expres asta, să văd dacă se smerește și nu s-a smerit. Am zis că e un foarte bun manager, un foarte bun conducător și așa este și am zis și ce nu este, iar el a sărit. În loc să spună da, domnule, am făcut aia. Luând în context declarația mea, eu l-am lăudat sau criticat?

Trebuia să zică: 'domnule, uite care e treaba, dacă asta e opinia patronului, asta e, fac și eu ce pot'. Eu am spus că e cel mai bun conducător, cel mai bun psiholog, știe să conducă oameni, am spus la superlativ și singurul lucru pe care l-am spus, am zis că nu are darul, nu că nu are habar, că nu a primit darul să aibă ochi la jucători. Nu e o jignire asta", a declarat Gigi Becali la PRO ARENA.