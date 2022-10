Patronul roș-albaștrilor nu a fost mulțumit de prestația echipei sale, însă s-a arătat încântat de victoria obținută. Gigi Becali a vorbit la „Ora exactă în sport” și a dezvăluit ce a discutat cu jucătorii după ce a mers în Berceni, la bază, după umilința cu Silkeborg. Finanțatorul a fost furios după înfrângerile din Conference League, iar în declarațiile făcute după meci nu a avut milă de nimeni.

Gigi Becali a vorbit și despre Mihai Stoica, despre care a spus că nu se pricepe la scouting, iar managerul general i-a dat replica, evidențiind care au fost transferurile bune făcute sub îndrumarea lui de la FCSB. Deși s-a scris că relația celor doi s-a răcit, finanțatorul a fost întrebat despre situația dintre ei, în special după vizita din bază.

Gigi Becali: „Trebuie să reglăm niște lucruri!”

Finanțatorul vicecampioanei a dezvăluit că a spus intenționat acele cuvinte despre oficialul echipei sale pentru a vedea cum acesta reacționează, punctând că ar fi trebuit să fie „smerit”. Mai mult decât atât, Gigi Becali consideră că l-a lăudat pe Mihai Stoica, după ce a afirmat că este un bun conducător și un bun psiholog la echipă.

„Eu nu mă cert și nu mă împac cu angajații mei. Cu el era altă situație, aveam o prietenie mai aparte, prima dată când m-am dus am dat cu el mâna, dar trebuie să reglăm niște lucruri, eu nu mă mai pot supăra, că e greu, dar dacă fac niște lucruri și îmi dau seama că unii oameni, fără să își dea seama, nu că vor, care eșuează și abuzează, eu iau măsuri. Iau măsuri cu tine, ca să fim și mai buni prieteni. Am făcut expres asta, să văd dacă se smerește și nu s-a smerit. Am zis că e un foarte bun manager, un foarte bun conducător și așa este și am zis și ce nu este, iar el a sărit. În loc să spună da, domnule, am făcut aia. Luând în context declarația mea, eu l-am lăudat sau criticat?

Trebuia să zică: 'domnule, uite care e treaba, dacă asta e opinia patronului, asta e, fac și eu ce pot'. Eu am spus că e cel mai bun conducător, cel mai bun psiholog, știe să conducă oameni, am spus la superlativ și singurul lucru pe care l-am spus, am zis că nu are darul, nu că nu are habar, că nu a primit darul să aibă ochi la jucători. Nu e o jignire asta”, a declarat Gigi Becali la PRO Arena.