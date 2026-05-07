S-au împlinit 40 de ani de la marea performanță a Stelei din 7 mai 1986, când echipa condusă de Emeric Ienei a cucerit Cupa Campionilor Europeni, în urma unei finale cu Barcelona.

„Roș-așlbaștrii” s-au impus la loviturile de departajare pe stadionul Sevillei, scor 2-0, după ce în timpul regulamentare a fost 0-0.

Gică Hagi, prezent la Steaua - Sepsi: motivul revenirii „regelui” în Ghencea

Antrenorul echipei naționale fost văzut în zona „Stadionului Ghencea”, la volanul lui BMW X5, înaintea partidei cu Sepsi, care va avea loc la ora 19:00.

Motivul pentru care Gică Hagi se află în casa Stelei este legat de momentul special pregătit de oficialii „militarilor” la 40 de ani de la mare performanță.

„Finalul meciului este doar începutul spectacolului!

După fluierul final al partidei Steaua – Sepsi, rămâneți în tribune și pregătiți-vă pentru o seară specială pe Stadionul Steau! Atmosfera va fi întreținută de DJ Feeghea, iar de la ora 21:25 va începe spectacolul de lasere „Drumul spre glorie”, un show dedicat celor 40 de ani de la cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc”, apare pe site-ul oficial al Stelei.