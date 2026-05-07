VIDEO Gică Hagi a venit în Ghencea: motivul pentru care „Regele” s-a întors în casa Stelei

Alexandru Hațieganu
Gică Hagi a fost văzut în Ghencea.

S-au împlinit 40 de ani de la marea performanță a Stelei din 7 mai 1986, când echipa condusă de Emeric Ienei a cucerit Cupa Campionilor Europeni, în urma unei finale cu Barcelona. 

„Roș-așlbaștrii” s-au impus la loviturile de departajare pe stadionul Sevillei, scor 2-0, după ce în timpul regulamentare a fost 0-0.

Gică Hagi, prezent la Steaua - Sepsi: motivul revenirii „regelui” în Ghencea

Antrenorul echipei naționale fost văzut în zona „Stadionului Ghencea”, la volanul lui BMW X5, înaintea partidei cu Sepsi, care va avea loc la ora 19:00.

Motivul pentru care Gică Hagi se află în casa Stelei este legat de momentul special pregătit de oficialii „militarilor” la 40 de ani de la mare performanță.

„Finalul meciului este doar începutul spectacolului!

După fluierul final al partidei Steaua – Sepsi, rămâneți în tribune și pregătiți-vă pentru o seară specială pe Stadionul Steau! Atmosfera va fi întreținută de DJ Feeghea, iar de la ora 21:25 va începe spectacolul de lasere „Drumul spre glorie”, un show dedicat celor 40 de ani de la cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc”, apare pe site-ul oficial al Stelei.

Iovan, amintiri de colecție despre evoluția lui Iordănescu

(n.r.- dacă știa că Anghel Iordănescu intenționează să intre în finala Cupei Campionilor Europeni). Nu, din câte îmi amintesc eu știam că e pe bancă, că e antrenor secund, dar nu. 

A fost o surpriză plăcută, dacă e să mă întrebați acum. Eram și noi copleșiți de importanța jocului, nu mai țin minte, deși era un jucător foarte important, cu experiență. Eram mai mult preocupați de joc și nu dacă e sau nu nea' Puiu rezervă. 

Cert este că atunci când a intrat pe teren s-a făcut o liniște la echipă extraordinară. Ne-a dat încredere. Vedeți cascadele alea de driblinguri și nu pierde mingea. Când a intrat, încrederea noastră a crescut. A contribuit și el, și a făcut un joc foarte bun”, a povestit Ștefan Iovan, invitat la Steaua TV.  

Iovan este în prezent coordonatorul antrenorilor de la academia Stelei București, echipă pentru care a evoluat în două perioade între anii 1980–1991 și 1992. 

Ștefan Iovan a cucerit alături de „militari” de cinci ori Divizia A, de trei ori Cupa României, o dată CCE și o dată Supercupa Europei.  

