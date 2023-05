Gheorghe Hagi și-a văzut din nou împlinit un vis datorită științei cu care a format echipa sa, una alcătuită și din jucători cu mare experiență cum ar fi Ionuț Larie și Denis Alibec, dar și tineri fotbaliști crescuți și lansați de acadeia de la Ovidiu, una care a dat nume mari pe bandă rulantă.

Gheorghe Hagi, obiectiv clar - mesaj cu bătaie lungă

Fostul decar al naționalei a vorbit pe larg despre mai multe subiective după ce a cucerit titlul în urma thriller-ului cu FCSB (3-2). Una dintre temele abordate s-a centrat pe ideea de obiectiv.

"De acum înainte, obiectivul e să devenim un club puternic, în primele patru ale României. Iar apoi vom vedea. Cel puțin patru echipe se vor bate pentru a câștiga campionatul. Încercăm să ne înscriem acolo sus, dar obiectivul și la anul e intrarea în play-off. Nu avem încă puterea să spunem că suntem cei mai buni din România. Da, în acest an am fost și am spus-o cu tărie, pentru că așa a fost. Faptele vorbesc", a declarat Hagi.

Lotul în campionatul 2022-2023 (au fost incluși cei care au fost în lot la cel puțin un meci din acest campionat)

- Portari: Marian Aioani, Alexandru Buzbuchi

- Fundași: Ionuț Larie, Mihai Popescu, Dan Sîrbu, Kevin Boli, David Kiki, Andrei Borza, Romario Benzar, Sebastian Mladen, Daniel Bîrzu, Darius Grosu, Radu Boboc, Rolandas Baravykas, Gustavo Marins, Bogdan Lazăr, Jeremy Corinus, Ayrton Mboko.

- Mijlocași: Andrei Artean, Constantin Grameni, Tudor Băluță, Dragoș Nedelcu, Carlo Casap, Nicolas Popescu, Luca Banu, Eduard Radaslavescu, Robert Ion, Kevin Doukoure, Alexandru Mitulețu, Valentin Dumitrache;

- Atacanți: Denis Alibec, Louis Munteanu, Adrian Mazilu, Alexi Pitu, Enes Sali, Vlad Morar, Ionuț Cojocaru, Luca Andronache, Adrian Petre, Gabriel Torje, Mateus Criciuma, Robert Moldoveanu, Alexandru Stoian.

Staff tehnic: Gheorghe Hagi (manager tehnic), Cătălin Anghel (antrenor principal), Cristian Sava (antrenor secund), Constantin Fălină (antrenor secund), Ștefan Preda (antrenor portari), Ștefan Anghel (preparator fizic), Alexandru Mățel (team-manager), Vasile Pețu (magazioner), Mihai Tutungiu (magazioner).

Staff medical: Shadi Flaha (doctor), George Puflene (doctor), Marcel Serseniuc (doctor), Cristian Mărgărit (nutriționist), Paul Ciocănescu (fiziokinetoterapeut), Daniel Railean (kinetoterapeut), Daniel Stoian (maseur), Cosmin Ghiorghe (maseur).