Arabia Saudită a devenit, de ani buni, o țară în care fotbaliștii români au reușit să se impună, dar și să câștige încrederea șeicilor, care au rămas conectați și atenți la cei mai buni jucători ai țării noastre. Mai mulți au fost cei care au reușit să se impună în Arabia Saudită decât cei care au clacat, iar unul dintre ei este și Petrișor Voinea, atacant în vârstă de 35 de ani, care în carieră a făcut înconjurul lumii.

Voinea a jucat doar jumătate de an în România, la Petrolul, în 2015, dar în carieră a evoluat în Vietnam, Malaysia, China (Hong Kong), Arabia Saudită, San Marino și Italia.

Petrișor Voinea, atacant român format în Italia, a ratat transferul la Al-Ittihad din cauza unei accidentări

După experiența de la Ploiești, el a ajuns în Arabia Saudită, la Wej SC, în 2016. A dat un randament bun, iar după numai câteva luni a pus ochii pe el o formație de top din țară, Al-Ittihad!

Datorită evoluțiilor bune pe care le-a avut, discuțiile au fost avansate, după cum a afirmat Voinea într-un dialog cu Sport.ro, iar inclusiv sume au ajuns la el. Contractul era deja făcut, iar atacantul român, în vârstă de 35 de ani acum, era ademenit cu o remunerație anuală de aproape jumătate de milion de euro!

Un episod teribil a avut loc când actele erau pe cale să fie semnate, iar la un antrenament de la echipa Wej SC a fost accidentat grav de un coleg, care i-a rupt glezna. Transferul la Al-Ittihad a picat, iar momentul rămâne marele regret din cariera lui Voinea.

”Am venit în România (n.r. – în 2015), la Petrolul, doar pentru că voiam să ajung în Arabia Saudită. M-am gândit că românii sunt văzuți bine în Arabia Saudită, iar așa am văzut atunci situația, că pot să fac pasul acolo de la Petrolul. Așa am simțit să fac!

La acel moment, românii erau apreciați în Arabia Saudită, era și Sânmărtean acolo. Fusese și Rădoi înainte, iar saudiții au rămas cu o părere bună despre noi.

Am ajuns în Arabia Saudită, iar în total am stat trei ani. Prima dată am stat un an. În primul an m-am descurcat foarte bine, în prima divizie am jucat. La final de an, în Cupa Regelui, am jucat bine, eram monitorizat de Al-Ittihad. Ei mă voiau, aveam și un impresar care a negociat pentru mine.

Au venit scouterii celor de la Al-Ittihad să mă vadă, iar la finalul campionatului mi-au spus, oficial, că mă vor acolo. Din păcate, la un antrenament a intrat un coleg din spate și mi-a rupt glezna!

Am stat jumătate de an în afara terenului și am pierdut transferul vieții! Dacă ajungeam acolo, pentru mine era transferul vieții. Eram și în primul an în Arabia Saudită.

Stabilisem cu Al-Ittihad și sume, era vorba de o sumă colosală pentru mine! Era vorba de 480.000 de dolari pe an!”, a spus Petrișor Voinea pentru Sport.ro, care în carieră a jucat pentru Sangiustese, Sambenedettese, Manduria (toate din Italia), Ninh Binh FC, Song Lam Nghe An FC (ambele din Vietnam), Orion FC (China – Hong Kong), Wej SC, Afif FC (ambele din Arabia Saudită), FC Khanh Hoa (Malaysia) sau La Fiorita (San Marino).

Petrișor Voinea s-a întors în România la 35 de ani și joacă în Liga 3

Voinea a început fotbalul în Italia, trecând pe la mai multe echipe la nivel de juniori. A plecat la vârsta de opt ani din țară în ”Peninsulă”, alături de masa sa, la tatăl său, care lucra deja acolo. Acum, revenit în țară, este administratorul unei firme de prelucrarea lemnului și continuă să joace, în Liga 3, la Sporting Liești.

