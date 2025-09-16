Fostul mare atacant al lui Dinamo a avut viitorul pus sub semnul întrebării, având în vedere că echipa sa are trei rezultate de egalitate și trei înfrângeri în primele șase partide. În cele din urmă, se pare că Niculescu va rămâne la club.



Gică Criaoveanu, președintele clubului CSM Slatina, a dezvăluit că nu se pune problema ca fostul atacant să fie îndepărtat și se arată încrezător că echipa se va redresa în viitorul apropiat.



În plus, ”Grande” a dezvăluit că Niculescu este foarte motivat pentru a-și duce munca la bun sfârșit la CSM Slatina.



Claudiu Niculescu rămâne la CSM Slatina



„Nu există așa ceva, nu se pune problema să plece, va continua cât timp va fi motivat. Rezultatele nu sunt bune, dar echipa nu se zdruncină, ne vom redresa. Eu am foarte mare încredere în Claudiu, am văzut cum lucrează, cum pregătește echipa, nu este ușor, este la început. Noi avem o echipă tehnică, Divizia B este de forță, faze fixe, mingea a doua. Puțin câte puțin o să ne redresăm.



Eu sunt optimist, am vorbit cu Claudiu chiar în dimineața asta, este foarte motivat. Dacă el decide că nu mai este motivat sau că nu mai are încredere, atunci ne strângem mâna. Suntem toți profesioniști până la urmă.



La noi este tendința că gata, a pierdut 3 meciuri. E început de drum, nu putem să promovăm, nu văd de unde atâta presiune. Eu sunt liniștit și am încredere în echipă că se va redresa”, a spus Gică Craioveanu, potrivit GSP.ro.



Cu doar trei puncte, CSM Slatina ocupă locul 19 în Liga 2, la egalitate cu CSC Dumbrăvița. În următoarea rundă, echipa lui Claudiu Niculescu va avea parte de un alt test dificil, în compania celor de la Concordia Chiajna, una dintre echipele cu pretenții la locurile fruntașe.

