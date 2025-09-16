UEFA Champions League, în noul format cu un singur grup de 36 de echipe, a devenit o competiție care „tipărește“ bani!

De aceea, e cu atât mai mare rateul FCSB-ului din această vară. Campioana României a fost oprită din drumul ei spre „masa bogaților“ de Shkendija (Macedonia de Nord). Pierderea financiară cauzată de acest pas greșit? Imensă, după cum sport.ro a arătat aici.

Așadar, Champions League pornește la drum, diseară, fără nicio echipă din România pentru al 12-lea an la rând! Ultima dată, FCSB a jucat în faza grupelor, în 2013, în vechiul format al competiției. De atunci, fondul de premiere a explodat, pur și simplu!

Champions League programează șase partide, în prima zi

Ca să ne dăm seama ce a ajuns cea mai tare competiție UEFA intercluburi din punct de vedere financiar, e nevoie să facem o singură precizare: fondul de premiere e de 2,7 miliarde de dolari! Aici, se dau următoarele sume pentru meciurile din grupa extinsă:

*Victorie: 2,1 milioane de euro (2,3 milioane de dolari)

*Egal: 700.000 de euro (777.000 de dolari)

Diseară, sunt programate primele șase meciuri din runda inaugurală, după cum se poate vedea mai jos:

*Athletic Bilbao – Arsenal, ora 19.45

*PSV - Royale Union Saint-Gilloise, ora 19.45

*Benfica – Qarabag, ora 22.00

*Juventus – Dortmund, ora 22.00

*Real Madrid – Marseille, ora 22.00

*Tottenham – Villarreal, ora 22.00

Sport.ro va oferi aceste partide, în format LIVE TEXT, începând cu ora 19.45.

