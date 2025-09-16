Cu două victorii în cinci partide, România păstrează șanse infime pentru o calificare directă la Campionatul Mondial. Astfel, ar rămâne doar varianta barajului, asigurat după parcursul perfect din UEFA Nations League.



Șefii FRF vor merge în continuare pe mâna lui Mircea Lucescu, selecționerul României, urmând ca un anunț oficial să fie făcut în cursul zilei de marți. Selecționerul a recunoscut că nu i s-a pus viitorul sub semnul întrebării după ultimele rezultate.



Mircea Lucescu: ”N-am avut nicio discuție”



În fața reporterilor prezenți la sediul FRF, Lucescu a dezvăluit că e gata să-și dea demisia dacă forul condus de Răzvan Burleanu va avea la dispoziție o soluție mai bună.



„Nu fac nicio declarație oficială, că n-am de ce. Nu m-am întâlnit cu nimeni, n-am vorbit cu nimeni. Dacă există o soluție ca să mă înlocuiască, imediat îmi dau demisia. N-am avut nicio discuție. La revedere!”, a spus Mircea Lucescu, în fața reporterilor prezenți la sediul FRF.



Mircea Lucescu a strâns, până acum, 12 meciuri pe banca echipei naționale din septembrie 2024 și până în prezent. Opt meciuri s-au încheiat cu victorii, trei cu înfrângeri, iar meciul cu Cipru a fost singurul încheiat la egalitate.



România, sigură de prezența la baraj



Singura șansă rămâne barajul din martie 2026, pentru care România e deja calificată datorită câștigării Ligii C din Nations League. Semifinalele se joacă pe 26 martie, iar finalele pe 31 martie, toate în manșă unică.



Dacă lucrurile rămân așa, „tricolorii” vor fi în urna a 4-a și vor juca în deplasare cu una dintre marile echipe ale Europei: Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor.

