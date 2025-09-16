FCSB a ajuns cu cuțitul la os! Ceea ce e o „performanță“ remarcabilă, având în vedere că abia s-au jucat 9 etape din cele 30, în sezonul regulat.

Așadar, campioana ultimelor două sezoane a „reușit“ deja să-și facă praf șansele la titlu, în mare măsură. Și la club se vorbește de schimbarea obiectivului din mers, după cum sport.ro a arătat aici.

Mihai Stoica a anunțat: revine Adrian Șut

În acest moment, ținta realistă a FCSB-ului, în campionat, ar fi accederea în play-off. Pentru că distanța de locul 6, ultimul care duce în lupta pentru titlu și pentru cupele europene, e de doar 7 puncte.

Pentru a-și începe urcarea în clasament, FCSB nu-și prea mai permite vreun pas greșit și, foarte important, are nevoie de toți oamenii ei de bază. În acest context, Mihai Stoica tocmai a venit cu o veste bună, la Prima Sport.

„Şut se simte bine. Probabil că doar la meciul cu Botoşani (n.r. – 19 septembrie, ora 20.30) va mai lipsi“, a spus președintele Consiliului de Administrație.

Adrian Șut (26 de ani) s-a accidentat, la doar câteva minute după introducerea sa pe teren, în Cipru – România (2-2), în preliminariile CM 2026. Inițial, s-a speculat că mijlocașul defensiv riscă să stea două luni pe tușă. Ulterior însă, această temere a fost demontată de investigațiile medicale.

