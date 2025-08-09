Atacantul a primit o sumă compensatorie consistentă și este pe punctul de a semna cu o echipă din Cipru.



Devenit indezirabil pentru patronul roș-albaștrilor și exclus din lot în ultimele săptămâni, Alexandru Băluță și-a reziliat vineri contractul cu FCSB. Chiar dacă despărțirea a fost una tensionată, fotbalistul a ales să lase deoparte criticile și a privit cu recunoștință spre perioada petrecută la echipă.



Sâmbătă, pe contul său de Instagram, Băluță a publicat la secțiunea Story un montaj video cu cele mai importante reușite ale sale în tricoul campioanei, arătând că păstrează amintirile frumoase din cele două sezoane în care a evoluat pentru bucureșteni.



"Cei mai frumoși suporteri"



Gestul său a fost completat de un mesaj postat de soția sa, Diana Băluță, care a mulțumit public pentru experiența de la FCSB. "Când o ușă se închide, o alta se deschide. Doi ani minunați. Cea mai frumoasă galerie, cei mai frumoși suporteri. Mulțumim", a scris aceasta pe Instagram.



Plecarea lui Băluță nu a fost însă una fără costuri pentru club. Gigi Becali a dezvăluit detaliile financiare ale despărțirii și suma pe care i-a oferit-o jucătorului pentru a renunța la ultimul an de contract: 50.000 de euro.



În cele două sezoane petrecute la FCSB, Alexandru Băluță a jucat în 81 de meciuri, a marcat 13 goluri și a oferit 12 pase decisive, contribuind la câștigarea a două titluri de campion.

