Băluță a semnat rezilierea contractului cu FCSB în cursul zilei de vineri. Gigi Becali dezvăluie că fotbalistul craiovean a încasat 50.000 de euro la despărțire și va mai primi încă 150.000 de euro în cazul unei calificări în grupa de Europa sau Conference League.

În total, 200.000 de euro pentru Băluță, sumă care poate fi confirmată joi, în cazul în care FCSB elimină Drita, după 3-2 în tur.



Gigi Becali a anunțat că Alexandru Băluță este acum aproape de un transfer la o echipă din Cipru.



"I-am dat 50.000 lui Băluță. Dacă ne calificăm într-o cupă europeană, Europa sau Conference League, o să mai primească încă 150.000. Deci 200.000. El avea de luat anul ăsta 390.000 de euro, cu totul, inclusiv prime.



Băluță e băiat bun, dar îl învăța impresarul. Îmi cerea 300.000 de euro prima dată. Pe urmă a cerut 270.000. I-am zis că 200.000 primește. Eu știam că el are ofertă în Cipru, aveam informații. El vorbea de omenie, dar cum să iei bani degeaba de la mine, dar și salariu de la echipa la care mergi?", a spus Gigi Becali, la Digisport.