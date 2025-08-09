Extremele Alexandru Băluță (31 de ani), Andrei Gheorghiță (23 de ani) și mijlocașul defensiv Ovidiu Perianu (23 de ani) au plecat sau sunt pe picior de plecare de la FCSB. Toți trei au fost doriți de Petrolul, însă ploieștenii nu au reușit să îi convingă.

Andrei Gheorghiță și Ovidiu Perianu, deturnați de echipele din Cluj din drumul spre Petrolul. Alex Băluță merge în străinătate



Alexandru Băluță și-a reziliat vineri contractul cu FCSB. Claudiu Tudor, președintele Petrolului, spune că s-a aflat în discuții cu fotbalistul craiovean, însă acesta ar urma să semneze cu un club din străinătate.



Andrei Gheorghiță și Ovidiu Perianu au fost și ei așteptați la Petrolul, însă ambii au fost deturnați. Gheorghiță va fi împrumutat de Universitatea Cluj, în timp ce Perianu, care și-a reziliat contractul cu FCSB, este așteptat la CFR Cluj.



"Nu, din păcate nu l-am luat pe Perianu, deși ne-am dorit. Dacă n-ar fi intrat CFR Cluj pe pistă, probabil ar fi fost azi la noi. Același lucru se întâmplă și cu Gheorghiță. Ajunsesem la un numitor comun, dar a intervenit U Cluj. Acum nu știu dacă a semnat cu U Cluj sau ce se întâmplă, dar e foarte greu să concurezi cu o echipă sprijinită de autorități. E foarte greu să ne batem, noi neavând niciun suport din partea autorităților.



Când tu dai 8.000 de euro unui jucător și vine o echipă ca U Cluj, care dă 10.000 și 30.000 la semnătură, nu ai ce să faci.



Ne înțelesesem cu Perianu pe o durată de 3 ani și o creștere graduală a salariului de la an la an. Aici avea șansa să joace, iar Petrolul ar fi fost o rampă foarte bună, un club care i se potrivea. Trebuie să îi respectăm dorința și sperăm ca va face treabă bună la CFR.



Băluță a spus că ne anunță dacă nu găsește ceva afară. Probabil și-a găsit ceva afară dacă a închis cu FCSB. Dacă nici noi, nici Dinamo nu am putut să-l luăm, cred că are ceva de afară. Nu a mai dat niciun semn către noi", a spus Claudiu Tudor, la Digisport.

