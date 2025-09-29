EXCLUSIV George Ogăraru: „Bănel e un exemplu pentru toată lumea”. Fotbal la peste 40 de ani

George Ogăraru: &bdquo;Bănel e un exemplu pentru toată lumea&rdquo;. Fotbal la peste 40 de ani Fotbal intern
Florin Caramavrov
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sport.ro a stat de vorbă cu George Ogăraru, fostul fundaș dreapta al Stelei și al lui Ajax Amsterdam.

TAGS:
TeleajenulSteauaGeorge OgararuBanel Nicolitavalenii de munte
Din articol

George Ogăraru este cel care l-a recomandat pe Bănel Nicoliță la Teleajenul Vălenii de Munte, echipă cu care acesta din urmă a promovat la finalul sezonului trecut în Liga a treia. Bănel va împlini 41 de ani pe 7 ianuarie 2026, dar este unul dintre cei mai inimoși jucători ai echipei, așa cum ne-a obișnuit în tinerețile lui și la Steaua sau la echipa națională a României. 

George Ogăraru: „Bănel e un exemplu pentru toată lumea”. Fotbal la peste 40 de ani

„Bănel joacă și acum și este unul dintre cei mai buni din echipă, chiar dacă a trecut de 40 de ani. E un exemplu pentru toți cei de acolo, iar oamenii au nevoie de exemple care să le dea o speranță pentru viitor. Mă bucur că am putut să-l duc pe Bănel acolo”, dezvăluie Ogăraru, actualmente directorul Academiei de fotbal de la Steaua București. 

George Ogăraru e un obișnuit al zonei, el ajutând, prin diverse proiecte caritabile, la întreținerea a peste 300 de copii orfani care locuiesc în așezămintele construite de părintele Nicolae Tănase la Valea Plopului și la Valea Screzii, localități aflate la aproximativ 20 de kilometri de Vălenii de Munte. Între timp, fostul fundaș dreapta de la Ajax și-a construit și o casă în apropiere, așa că este de-al locului, cum se spune.

  • Banel Nicolita Vrea Sa L Vada Neaparat In Teren In Belarus Romania Mi As Dori Sa L Bage
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Centru Social și Școală de fotbal la Vălenii de Munte

La propunerea primarului din Vălenii de Munte, Ogăraru și-a deschis și o școală de fotbal în această localitate. „Este un proiect venit ca o consecință a activității pe care o desfășor de mulți ani aici. De mai bine de 15 ani sunt destul de implicat în zonă. Am început cu activități alături de părintele Nicolae Tănase, pentru copiii orfani de la Valea Plopului și Valea Screzii, și ulterior am construit împreună un Centru Social în Vălenii de Munte, pentru că acolo sunt școlile, liceele, iar ei erau nevoiți să facă naveta zilnic. Costurile erau ridicate, existau tot felul de riscuri, o lipsă de control.

Așa am ajuns la Vălenii de Munte, ulterior mi-am și construit o casă acolo, să fiu mai aproape de ei. Primarul orașului a insistat să facem și o școală de fotbal care să ajute întreaga comunitate și să le dea o speranță copiilor. Am zis „ok, hai să o facem”. Primăria a investit mult în infrastructura sportivă, așa că a fost cadrul perfect pentru a putea face acolo o școală de fotbal pentru copilașii din partea locului și pentru cei de la Centrul Social”, povestește Ogăraru.

De școala de fotbal se ocupă oamenii din zonă, din oraș sau din satele învecinate: „Este, în primul rând, un proiect al comunității și de aceea am vrut să lucrez cu oameni de acolo, să formez oameni de acolo care să poată da apoi din cunoșțințele lor către copilași, să creeze un mediu frumos în care copiii se dezvoltă, cresc, iar dacă vor putea să-și vadă visul împlinit, e minunat. Avem deja 80 de copii care vin la antrenamente. Important este ca ei să facă activitate sportivă, să stea măcar în timpul acestor activități departe de telefoane și de tablete, pentru că și în orașele mici există această problemă. Și atunci, este nevoie de genul ăsta de activități, ca să îi putem câștiga în viitor pentru societate”.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Peisaj de iarnă la Bâlea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul | VIDEO & FOTO
Peisaj de iarnă la B&acirc;lea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul | VIDEO FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Dezastru pe Ngezana și ai săi: decizia FIFA, devastatoare pentru Africa de Sud
Dezastru pe Ngezana și ai săi: decizia FIFA, devastatoare pentru Africa de Sud
Veste proastă pentru Dennis Man! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă după ce rom&acirc;nul a fost decisiv la ultimul meci al lui PSV
Veste proastă pentru Dennis Man! Ce se întâmplă după ce românul a fost decisiv la ultimul meci al lui PSV
Metaloglobus &ndash; FC Botoșani, de r&acirc;sul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV
Metaloglobus – FC Botoșani, de râsul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV
&rdquo;E moldovean cu pașaport rom&acirc;nesc, nu e surprinzător că e needucat!&rdquo; Derapaj grav al unui agent ucrainean &icirc;n cazul Blănuță
”E moldovean cu pașaport românesc, nu e surprinzător că e needucat!” Derapaj grav al unui agent ucrainean în cazul Blănuță
Formația din La Liga, cu ochii pe C&icirc;rjan! Decizia luată de spanioli
Formația din La Liga, cu ochii pe Cîrjan! Decizia luată de spanioli
Florinel Coman &bdquo;fierbe&ldquo; &icirc;n Qatar: decizia antrenorului &icirc;i prelungește agonia
Florinel Coman „fierbe“ în Qatar: decizia antrenorului îi prelungește agonia
ULTIMELE STIRI
Număr incredibil de suporteri! Meciul din Superliga a bătut orice record negativ din acest sezon
Număr incredibil de suporteri! Meciul din Superliga a bătut orice record negativ din acest sezon
Doliu &icirc;n Spania: portarul Raul Ramirez s-a prăpădit la doar 19 ani
Doliu în Spania: portarul Raul Ramirez s-a prăpădit la doar 19 ani
Mihai Stoica a dezvăluit jucătorul de la FCSB mai bun dec&acirc;t Kane sau Lewandowski! Cine l-a impresionat cu Oțelul
Mihai Stoica a dezvăluit jucătorul de la FCSB mai bun decât Kane sau Lewandowski! Cine l-a impresionat cu Oțelul
Probleme grave, la Metaloglobus &ndash; FC Botoșani: &bdquo;Asta mi-au zis jucătorii&ldquo;
Probleme grave, la Metaloglobus – FC Botoșani: „Asta mi-au zis jucătorii“
Rom&acirc;nul de la Young Boys nu s-a ferit să o spună! Cum vede duelul cu FCSB: &bdquo;Pleacă favoriți&rdquo;
Românul de la Young Boys nu s-a ferit să o spună! Cum vede duelul cu FCSB: „Pleacă favoriți”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: Acum &icirc;l sun, dau 4,5 milioane de euro!

Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: "Acum îl sun, dau 4,5 milioane de euro!"

Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul &rdquo;11&rdquo; cu Young Boys din Europa League: &rdquo;Prima variantă &icirc;n meciurile tari&rdquo;

Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul ”11” cu Young Boys din Europa League: ”Prima variantă în meciurile tari”

FCSB - Oțelul Galați 1-0 | Abia a doua victorie a &bdquo;roș-albaștrilor&rdquo; &icirc;n Superliga

FCSB - Oțelul Galați 1-0 | Abia a doua victorie a „roș-albaștrilor” în Superliga

Pe ce loc a urcat FCSB &icirc;n Superliga după victoria cu Oțelul Galați

Pe ce loc a urcat FCSB în Superliga după victoria cu Oțelul Galați

Ilie Dumitrescu, dat pe spate de un fotbalist de la FCSB: &bdquo;Are calitate și potențial! E de viitor!&rdquo;

Ilie Dumitrescu, dat pe spate de un fotbalist de la FCSB: „Are calitate și potențial! E de viitor!”

PAOK o conducea cu 3-1 pe ultima clasată, după s-a &icirc;nt&acirc;mplat ceva de necrezut! Răzvan Lucescu a rămas mască

PAOK o conducea cu 3-1 pe ultima clasată, după s-a întâmplat ceva de necrezut! Răzvan Lucescu a rămas mască



Recomandarile redactiei
Mihai Stoica a dezvăluit jucătorul de la FCSB mai bun dec&acirc;t Kane sau Lewandowski! Cine l-a impresionat cu Oțelul
Mihai Stoica a dezvăluit jucătorul de la FCSB mai bun decât Kane sau Lewandowski! Cine l-a impresionat cu Oțelul
Probleme grave, la Metaloglobus &ndash; FC Botoșani: &bdquo;Asta mi-au zis jucătorii&ldquo;
Probleme grave, la Metaloglobus – FC Botoșani: „Asta mi-au zis jucătorii“
Rom&acirc;nul de la Young Boys nu s-a ferit să o spună! Cum vede duelul cu FCSB: &bdquo;Pleacă favoriți&rdquo;
Românul de la Young Boys nu s-a ferit să o spună! Cum vede duelul cu FCSB: „Pleacă favoriți”
Doi jucători de la FCSB, luați la rost după victoria cu Oțelul: &rdquo;Duceți-vă, bă, și dați gol!&rdquo;
Doi jucători de la FCSB, luați la rost după victoria cu Oțelul: ”Duceți-vă, bă, și dați gol!”
Becali a aflat decizia: amenda luată de bărbatul care i-a vandalizat palatul
Becali a aflat decizia: amenda luată de bărbatul care i-a vandalizat palatul
Alte subiecte de interes
Peluza Sud, &icirc;n război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare &icirc;n Ghencea
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
George Ogăraru, dialog &icirc;n direct la TV cu Măruță, Răzvan Raț și Nana Falemi despre Rom&acirc;nia - Olanda: &rdquo;Va fi spectacol&rdquo;
George Ogăraru, dialog în direct la TV cu Măruță, Răzvan Raț și Nana Falemi despre România - Olanda: ”Va fi spectacol”
Ruptură la Steaua, &icirc;ntre Daniel Oprița și George Ogăraru: &rdquo;Relația e rece. Dacă ne vedem, ne salutăm&rdquo;
Ruptură la Steaua, între Daniel Oprița și George Ogăraru: ”Relația e rece. Dacă ne vedem, ne salutăm”
Liber de contract după despărțirea de CS Amara, Bănel Nicoliță e dorit de un alt club din Rom&acirc;nia: Ar fi o lovitură
Liber de contract după despărțirea de CS Amara, Bănel Nicoliță e dorit de un alt club din România: "Ar fi o lovitură"
Verdict despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB: Are șanse foarte mari!
Verdict despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB: "Are șanse foarte mari!"
CITESTE SI
Regatul Unit vrea să &icirc;năsprească condițiile de ședere permanentă. Imigranții vor fi obligați să facă și ore de voluntariat

stirileprotv Regatul Unit vrea să înăsprească condițiile de ședere permanentă. Imigranții vor fi obligați să facă și ore de voluntariat

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați &icirc;nainte de nuntă. &rdquo;Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie&rdquo;

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

Rezultate alegeri parlamentare &icirc;n Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de &rdquo;Patrioți&rdquo;

stirileprotv Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco. Primele imagini de la ceremonia de poveste | GALERIE FOTO

stirileprotv Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco. Primele imagini de la ceremonia de poveste | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!