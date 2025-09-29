George Ogăraru este cel care l-a recomandat pe Bănel Nicoliță la Teleajenul Vălenii de Munte, echipă cu care acesta din urmă a promovat la finalul sezonului trecut în Liga a treia. Bănel va împlini 41 de ani pe 7 ianuarie 2026, dar este unul dintre cei mai inimoși jucători ai echipei, așa cum ne-a obișnuit în tinerețile lui și la Steaua sau la echipa națională a României.
George Ogăraru: „Bănel e un exemplu pentru toată lumea”. Fotbal la peste 40 de ani
„Bănel joacă și acum și este unul dintre cei mai buni din echipă, chiar dacă a trecut de 40 de ani. E un exemplu pentru toți cei de acolo, iar oamenii au nevoie de exemple care să le dea o speranță pentru viitor. Mă bucur că am putut să-l duc pe Bănel acolo”, dezvăluie Ogăraru, actualmente directorul Academiei de fotbal de la Steaua București.
George Ogăraru e un obișnuit al zonei, el ajutând, prin diverse proiecte caritabile, la întreținerea a peste 300 de copii orfani care locuiesc în așezămintele construite de părintele Nicolae Tănase la Valea Plopului și la Valea Screzii, localități aflate la aproximativ 20 de kilometri de Vălenii de Munte. Între timp, fostul fundaș dreapta de la Ajax și-a construit și o casă în apropiere, așa că este de-al locului, cum se spune.
Centru Social și Școală de fotbal la Vălenii de Munte
La propunerea primarului din Vălenii de Munte, Ogăraru și-a deschis și o școală de fotbal în această localitate. „Este un proiect venit ca o consecință a activității pe care o desfășor de mulți ani aici. De mai bine de 15 ani sunt destul de implicat în zonă. Am început cu activități alături de părintele Nicolae Tănase, pentru copiii orfani de la Valea Plopului și Valea Screzii, și ulterior am construit împreună un Centru Social în Vălenii de Munte, pentru că acolo sunt școlile, liceele, iar ei erau nevoiți să facă naveta zilnic. Costurile erau ridicate, existau tot felul de riscuri, o lipsă de control.
Așa am ajuns la Vălenii de Munte, ulterior mi-am și construit o casă acolo, să fiu mai aproape de ei. Primarul orașului a insistat să facem și o școală de fotbal care să ajute întreaga comunitate și să le dea o speranță copiilor. Am zis „ok, hai să o facem”. Primăria a investit mult în infrastructura sportivă, așa că a fost cadrul perfect pentru a putea face acolo o școală de fotbal pentru copilașii din partea locului și pentru cei de la Centrul Social”, povestește Ogăraru.
De școala de fotbal se ocupă oamenii din zonă, din oraș sau din satele învecinate: „Este, în primul rând, un proiect al comunității și de aceea am vrut să lucrez cu oameni de acolo, să formez oameni de acolo care să poată da apoi din cunoșțințele lor către copilași, să creeze un mediu frumos în care copiii se dezvoltă, cresc, iar dacă vor putea să-și vadă visul împlinit, e minunat. Avem deja 80 de copii care vin la antrenamente. Important este ca ei să facă activitate sportivă, să stea măcar în timpul acestor activități departe de telefoane și de tablete, pentru că și în orașele mici există această problemă. Și atunci, este nevoie de genul ăsta de activități, ca să îi putem câștiga în viitor pentru societate”.