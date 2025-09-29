George Ogăraru este cel care l-a recomandat pe Bănel Nicoliță la Teleajenul Vălenii de Munte, echipă cu care acesta din urmă a promovat la finalul sezonului trecut în Liga a treia. Bănel va împlini 41 de ani pe 7 ianuarie 2026, dar este unul dintre cei mai inimoși jucători ai echipei, așa cum ne-a obișnuit în tinerețile lui și la Steaua sau la echipa națională a României.

George Ogăraru: „Bănel e un exemplu pentru toată lumea”. Fotbal la peste 40 de ani



„Bănel joacă și acum și este unul dintre cei mai buni din echipă, chiar dacă a trecut de 40 de ani. E un exemplu pentru toți cei de acolo, iar oamenii au nevoie de exemple care să le dea o speranță pentru viitor. Mă bucur că am putut să-l duc pe Bănel acolo”, dezvăluie Ogăraru, actualmente directorul Academiei de fotbal de la Steaua București.



George Ogăraru e un obișnuit al zonei, el ajutând, prin diverse proiecte caritabile, la întreținerea a peste 300 de copii orfani care locuiesc în așezămintele construite de părintele Nicolae Tănase la Valea Plopului și la Valea Screzii, localități aflate la aproximativ 20 de kilometri de Vălenii de Munte. Între timp, fostul fundaș dreapta de la Ajax și-a construit și o casă în apropiere, așa că este de-al locului, cum se spune.

