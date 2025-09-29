Agentul ucrainean Vyacheslav Zakhavaylo a urmărit situația lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev și a făcut o serie de declarații controversate, cu tentă discriminatorie la adresa moldovenilor și a românilor deopotrivă.

Un agent ucrainean face declarații controversate în cazul Blănuță: ”Nu e surprinzător că e needucat!”

După ce mai multe postări de pe rețelele sociale în care Blănuță își arăta susținerea față de invazia rușilor în Ucraina au ieșit la iveală, fostul jucător de la FCU Craiova și U Cluj a devenit persona non-grata în Ucraina. În partida cu Karpaty Lviv, fanii lui Dinamo Kiev au afișat un banner cu mesajul: ”Blănuță este diavolul!”.

Chiar dacă Zakhavaylo spune că Blănuță are nevoie de timp de adaptare la Dinamo Kiev și că nu încurajează o atitudine ostilă față de fotbalist, agentul ucrainean susține că postările pro-ruse au apărut ca urmare a lipsei de educație a jucătorului basarabean, având în vedere că Blănuță este ”moldovean cu pașaport românesc”.

”Dacă acest transfer a fost un succes sau nu? Timpul va spune. Jucătorul are nevoie de timp pentru a se adapta. Dacă antrenorul principal a fost de acord cu acest transfer, înseamnă că știe ce face.

Este război în Ucraina. Societatea are dreptul să oprească manifestările ostile. Având în vedere că este moldovean cu pașaport românesc, nu este surprinzător că are o educație precară. În orice caz, clubul nu poate rezilia contractul din motive politice.

Trebuie să-l ducem pe acest jucător la spital și să-i arătăm ce înseamnă ‘lumea rusă’. Să vadă cu ochii lui băieții mutilați din Forțele Armate ale Ucrainei și civilii care au suferit în urma atacurilor cu rachete și drone ale inamicului. Sunt solidar cu suporterii noștri, dar împotriva manifestărilor radicale. Nu ar trebui să fim ca moscoviții.

Se impune un compromis. Trebuie să-l luminăm pe acest tânăr. E posibil să fi făcut pur și simplu o greșeală”, a sus Zakhavaylo pentru Sport.ua.

