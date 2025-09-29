În ultimul meci din campionat, cu Excelsior, PSV s-a impus cu scorul de 2-1, partidă în care Dennis Man a fost decisiv după ce a oferit ultima pasă la golul lui Saibari.

Dennis Man, anunțat rezervă la meciul cu Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen este incontestabil un adversar mai puternic decât Excelsior, iar PSV nu traversează cea mai bună formă.

Cu toate acestea, olandezii susțin că PSV poate profita de anumite probleme ale grupării din Bundesliga, precum absențele lui Exequiel Palacios și Patrik Shick, faptul că Aleix Garcia nu face faza defensivă, faptul că portarul Mark Flekken a dat dovadă de nesiguranță la fazele fixe.

În explicația lor, olandezii au lăsat să se înțeleagă și faptul că cel mai probabil Dennis Man va fi în continuare rezervă în echipa lui Peter Bosz.

”Există oportunități pentru PSV: fazele fixe pot fi decisive, deoarece Leverkusen are dificultăți în marcajul om la om și la mingile înalte trimise în careu. PSV are jucători buni la jocul aerian, precum Yarek Gąsiorowski, Ryan Flamingo și Ivan Perisic. Pasele în adâncime pe centru pot crea pericol dacă apărarea germană este lentă în ieșirea la joc.

Spațiile din spatele fundașilor laterali avansați și pressingul sus în faza de construcție, în special blocarea lui García, sunt alte opțiuni inteligente. În plus, antrenorul Peter Bosz poate introduce rezerve precum Dennis Man și Guus Til pentru un plus de prospețime și profunzime în joc”, au scris olandezii de la Voetbal Headliner.

Peter Bosz: ”Man a făcut o treabă excelentă!”

La finalul meciului, tehnicianul campioanei Olandei a analizat faza golului și a avut cuvinte de apreciere pentru fotbalistul român.



"De data aceasta nu a fost atât de dificil (n.r. - pentru Saibari să marcheze), deoarece Dennis a făcut o treabă excelentă", a zis Bosz, citat de presa olandeză, continuând apoi analiza la adresa marcatorului: "Este încurajator faptul că Ismael ajunge des în poziții de gol, dar uneori este prea impulsiv. Trebuie să-și păstreze calmul. Dacă va reuși acest lucru, va marca mult mai mult".

