Cătălin Cîrjan este unul dintre oamenii de bază ai „câinilor” și are un start bun de sezon în Superliga.
Mijlocașul lui Dinamo s-a aflat în această vară pe radarul lui Sturm Graz, dar negocierile între Dinamo și echipa din Austria nu s-au concretizat.
Cătălin Cîrjan, urmărit de o echipă din La Liga
Jucătorul de 22 de ani și-a continuat forma bună din stagiunea trecută, iar una dintre formațiile din La Liga l-au observat și vor să vină să îl vadă, conform digisport.ro.
Rămâne de văzut dacă Cătălin Cîrjan va prinde un transfer în unul dintre cele mai bune campionate din Europa.
- Citește și: Fost coleg al lui Cătălin Cîrjan de la Arsenal, în comă după o lovitură la cap survenită în timpul unui meci!
Până atunci, mijlocașul își va continua treaba la Dinamo, acolo unde a adunat două goluri și trei pase decisive în 11 partide.
1,8 milioane de euro este cota lui Cătălin Cîrjan, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.