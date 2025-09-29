Cătălin Cîrjan este unul dintre oamenii de bază ai „câinilor” și are un start bun de sezon în Superliga.

Mijlocașul lui Dinamo s-a aflat în această vară pe radarul lui Sturm Graz, dar negocierile între Dinamo și echipa din Austria nu s-au concretizat.



Cătălin Cîrjan, urmărit de o echipă din La Liga



Jucătorul de 22 de ani și-a continuat forma bună din stagiunea trecută, iar una dintre formațiile din La Liga l-au observat și vor să vină să îl vadă, conform digisport.ro.

Rămâne de văzut dacă Cătălin Cîrjan va prinde un transfer în unul dintre cele mai bune campionate din Europa.

Până atunci, mijlocașul își va continua treaba la Dinamo, acolo unde a adunat două goluri și trei pase decisive în 11 partide.

1,8 milioane de euro este cota lui Cătălin Cîrjan, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

