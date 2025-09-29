Florinel Coman (27 de ani) l-a supărat tare rău pe portughezul Pedro Martins, antrenorul celor de la Al-Gharafa!

Interviul pe care tehnicianul de 55 de ani l-a acordat pentru Sport.ro, în luna august, a trădat nemulțumirea sa vizavi de Florinel. Toate deciziile ulterioare ale lusitanului au confirmat această realitate! Pentru că, în acest moment, Coman a ajuns într-o situație teribilă, în Qatar Stars League, după cum Sport.ro a explicat aici. Și agonia sa se prelungește!

Astăzi, de la ora 19.00, ora României, e programat meciul Al-Gharafa – Al-Shorta (Irak) din etapa a doua în Champions League. Și, din nou, Florinel Coman a fost lăsat pe banca de rezerve, nefiind inclus în echipa de start de către Pedro Martins.

În precedentul meci din Champions League, pierdut de Al-Gharafa cu 3-4, în Emirate, cu Sharjah, Florinel a fost titular, pe 15 septembrie. Atunci însă, românul a fost primul jucător scos de pe teren de Pedro Martins, în minutul 63, semn că prestația lui Coman a fost departe de așteptări. Iar faptul că fostul FCSB-ist a revenit, astăzi, pe banca de rezerve spune totul despre nemulțumirea antrenorului vizavi de elevul său de 27 de ani.

