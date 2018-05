FOTO | Ce spune Becali in cartea scrisa in penitenciar despre preluarea Stelei. Talpan a folosit proba in instanta

Florin Talpan a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

Florin Talpan, juristul CSA, a dezvaluit la PRO X ca s-a folosit in probatoriul depus in dosarul in urma caruia CSA a castigat definitiv marca Steaua inclusiv de citate date de Becali in cartea sa.

Juristul Armatei a indemnat la "citirea alineatului 2, de la pagina 24, unde Becali recunoaste ca numele Steaua este al MApN".

"Fiind jurist, am incercat sa sap si sa am cat mai multe probe la dosar. Beclai nu a avut niciodata marca Steaua, a folosit-o fraudulos. Trebuia sa se astepte ca se va ajunge aici. Sa arate el cum a ajuns in Liga I. Este un club infiintat in 2003. CSA nu a dat acordul pentru folosirea numelui", a spus Talpan.

Becali, in cartea sa: "Nea Viorel si MApN au ramas cu stadionul, cu numele, cu terenurile si cladirile"

Cotidianul Gazeta Sporturilor a obtinut rapid o fotografie a paginii din cartea lui Becali, in care acesta spune: "Lucrurile nu erau, insa, perfect asezate, dar, asa cum zice si expresia, era un pas inainte. Nea Viorel si cu cei de la MApN au ramas cu stadionul, cu numele, cu terenurile si claridirile, eu detineam controlul asupra noii societati si veneam cu banii. Dar era ok (...)".