În vârstă de 31 de ani, portarul naționalei Angliei, Jordan Pickford, legitimat la formația de Premier League (campionat transmis în direct și în exclusivitate în România de VOYO) – Everton, este în centrul atenției în țara natală și nu numai.

Conform publicației The Sun, Pickford a cumpărat un conac în valoare de aproximativ 6 milioane de euro, care deține opt dormitoare, are piscină interioară și garaj pentru patru mașini.

Jordan Pickford, fanul proprietăților. A plătit 2,5 milioane de euro în 2018

Portarul naționalei Angliei este pasionat de astfel de imobile, întrucât a mai cumpărat un conac, în 2018, pentru care a plătit aproximativ 2,5 milioane de euro.

Construită în anul 1860, noua achiziție a lui Jordan Pickford a avut oaspeți precum Regina Elisabeta a II-a, dar și pe Prințul Philip sau pe Regele Charles. Cele trei personalități erau prieteni cu fostul proprietar al conacului, care i-a chemat la masă.

Tranzacția și trecerea proprietății către portar a fost făcută în aprilie 2025, dar acum au fost actualizate registrele de proprietate.

Pickford a semnat în 2017 cu Everton, după ce echipa din Liverpool le-a achitat celor de la Sunderland nu mai puțin de 28,5 milioane de euro. Goalkeeperul a bifat la Everton 339 de apariții și a încasat 470 de goluri la fosta echipă de pe Goodison, iar 95 de meciuri le-a încheiat fără gol primit.

Jordan Pickford a plătit aproape întreg salariul pe un sezon pentru conacul de 6 milioane de euro

În octombrie 2025, portarul englez, care a consemnat 81 de prezențe la prima reprezentativă a Angliei, a semnat prelungirea contractului cu Everton până la finalul stagiunii 2028-2029 și ar câștiga acum un salariu de peste 600.000 de euro pe lună!

Pickford a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la Sunderland, Preston, Bradford, Carlisle United, Burton Albion, Alfreton

