EXCLUSIV | "Daca erati avocatul lui Becali, ati fi castigat procesul?" Raspunsul dat de Talpan si cum i-a facut praf pe avocatii FCSB

Florin Talpan este de parere ca Gigi Becali si FCSB au avut o aparare foarte slaba in dosarul pentru marca Steaua.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Colonelul Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a vorbit in aceasta dimineata la PRO X. Acesta a fost intrebat, printre altele, daca ar fi reusit sa castige procesul si daca il reprezenta pe Gigi Becali. El a spus ca nu stie, dar ca s-ar fi luptat la fel de tare.

Talpan a mai spus ca avocatii lui Becali au fost slabi.

"Ultima data cand am vorbit, la procesul pe care i l-am intentat, m-a desconsiderat, mi-a spus ca nu stiu legile.



Sa vina in recurs avocatii FCSB-ului si sa formuleze niste chestii care nu se fac nici macar pe fond... A avut o aparare slaba. Au vorbit mult si fara nicio logica.

Daca eram avocatul domnului Becali, m-as fi luptat la fel de mult. Avocatii sai au luat foarte multi bani, in conditiile in care nu meritau acei bani", a spus Florin Talpan la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.