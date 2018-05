EXCLUSIV | Talpan ii pregateste lovitura decisiva lui Becali: "Asta este adevarul! Dumneavoastra stiti ce a scris Becali in cartea sa?"

Florin Talpan a castigat pentru CSA procesul pentru marca Steaua, iar acum vrea sa-i ia lui Becali 37 de milioane de euro. El a povestit ca s-a folosit pentru probatoriul din dosar inclusiv de detalii date de Becali in cartea scrisa de el in penitenciar.

"Sunt foarte fericit pentru acest rezultat, asta inseamna ca s-a facut dreptate!

Pe 9 mai nu vom avea o decizie finala in dosarul pentru recuperarea prejudiciului, ci va fi doar un termen. Dar eu sunt convins ca si acolo vom castiga. Eu voi incerca sa recuperez cele 37 de milioane, suma stabilita de evaluator.



Exista si un dosar pe rol, pentru care nu s-a fixat un termen de judecata, pentru stabilirea palmaresului. Vrem sa demonstram lumii intregi ca palmaresul, cu 21 de titluri, cu trofeul Cupei Campionilor si cu Supercupa Europei apartin Clubului Sportiv al Armatei.

Eu sunt foarte fericit ca am ajuns la acest rezultat, pentru ca acesta este adevarul! Pana acum s-au intamplat lucruri care nu au fost normale. Acest brand a fost inregistrat fraudulos, cu rea credinta!

Toate probele depuse la probatoriu au vizat un acord dat catre o Asociatie, nu catre FCSB.

Nu stiu daca ati citit cartea scrisa de Gigi Becali in penitenciar. Daca nu, va marturisesc eu ca la pagina 24, Becali marturiseste ca numele apartine Ministerului Apararii Nationale. Fiind jurist, eu am cautat probe peste tot, inclusiv in cartea dansului.

Domnul George Becali nu a continuat traditia Stelei, pentru ca nu a avut niciodata acest brand. Nu i s-a dat, ci l-a luat fraudulos!

Eu sunt alaturi de echipa CSA si de sportivi si sunt convins ca vom ajunge acolo unde ne este locul. Vom promova! Cu Rapidul a fost un esec, se mai intampla, dar sunt convins ca fotbalistii se vor mobiliza si vor castiga mai departe", a spus Florin Talpan la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.