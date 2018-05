Imagini incredibile: Arda Turan si-a iesit din minti si a sarit la gatul tusierului! Echipa lui Erdogan a facut doar egal si poate pierde titlul

Istanbul BB, echipa presedintelui turc Recep Erdogan, a remizat cu Sivasspor, scor 1-1. Robinho a marcat pentru Sivasspor in minutul 90+2 si a iscat nebunia in tabara adversa.

Istanbul BB a acumulat 66 de puncte dupa 32 de etape, fiind la egalitate cu Galatasaray, care are, insa, un meci mai putin disputat. Cu doua, respectiv trei meciuri inaintea finalului de sezon, lupta din Turcia este extrem de aprinsa.

In finalul meciului dintre Istanbul BB si Sivasspor, Arda Turan si-a pierdut cumpatul si l-a impins pe unul dintre tusieri, primind cartonasul rosu.

Galatasaray va juca duminica impotriva lui Akhisar.

Nothing is going right for the AKP. Negative economic records broken. Opposition emboldened.

And then their team has a meltdown. Last minute own goal by the GK, Arda Turan sent off for manhandling linesman, lovely guy Emre in tears.

We call that “ilahi adalet” - God’s justice. pic.twitter.com/uVdbzJkka4