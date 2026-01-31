Rapid a fost învinsă de U Cluj cu 2-0 sâmbătă seara în Giuleşti, în etapa a 24-a din Superligă, astfel că a ratat şansa de a urca pe primul loc.

Mai mult, giuleștenii au coborât pe locul 3, iar pe poziția secundă a urcat acum, la golaveraj, Dinamo, care vineri a remizat pe teren propriu cu Petrolul Ploiești, 1-1.

Rapid - U Cluj 0-2

U Cluj a obţinut a patra sa victorie consecutivă în Giuleşti prin golurile marcate de francezul Oucasse Mendy (67), în urma unui corner, la debutul său în Superligă (fusese introdus în minutul 58), şi de Dan Nistor (85), dintr-un penalty scos de acelaşi Oucasse Mendy, care a fost faultat de portarul Marian Aioani.

