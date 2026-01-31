VIDEO Dinamo râde! ”Câinii” au urcat pe locul 2 după eșecul Rapidului din Giulești

Dinamo râde! ”Câinii” au urcat pe locul 2 după eșecul Rapidului din Giulești Superliga
Bătaie mare pe podium în Superliga României.

DinamoRapidU ClujSuperligapodium Superliga
Rapid a fost învinsă de U Cluj cu 2-0 sâmbătă seara în Giuleşti, în etapa a 24-a din Superligă, astfel că a ratat şansa de a urca pe primul loc.

Mai mult, giuleștenii au coborât pe locul 3, iar pe poziția secundă a urcat acum, la golaveraj, Dinamo, care vineri a remizat pe teren propriu cu Petrolul Ploiești, 1-1.

Rapid - U Cluj 0-2

U Cluj a obţinut a patra sa victorie consecutivă în Giuleşti prin golurile marcate de francezul Oucasse Mendy (67), în urma unui corner, la debutul său în Superligă (fusese introdus în minutul 58), şi de Dan Nistor (85), dintr-un penalty scos de acelaşi Oucasse Mendy, care a fost faultat de portarul Marian Aioani.

Clasamentul din Superligă

Get notifications about important news!