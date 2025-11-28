Fotbalistul lui FCSB ar prinde transferul carierei! „Au fost mulțumiți de el! Îl văd omul numărul 1”

FCSB a pierdut duelul cu Steaua Roșie, scor 0-1, dar unul dintre jucătorii roș-albaștrilor s-a remarcat.

FCSB a pierdut partida cu Steaua Roșie, scor 0-1, după ce nu a putut profita de omul în plus pe care l-au avut încă din minutul 27.

Tebo Uchenna a văzut direct cartonașul roșu, după o intrare din postură de ultim apărător la Darius Olaru, dar tot sârbii au marcat în cele din urmă prin Bruno Duarte și s-au impus în meciul din faza ligii din Europa League.

Fotbalistul de la FCSB a fost urmărit de scouteri la partida cu Steaua Roșie

Cu toate că rezultatul nu a fost cel dorit pentru FCSB, Darius Olaru a fost unul dintre jucătorii roș-albaștrilor care au ieșit în evidență.

Fotbalistul de la FCSB nu a produs eliminarea fundașului de la Steaua Roșie și a fost activ cât timp a fost în teren. Olaru a fost schimbat în minutul 74, iar în locul său a intrat Octavian Popescu. 

Mijlocașul de 27 de ani a fost urmărit din tribunele arenei din Belgrad, iar scouterii prezenți la meci au fost mulțumiți de ce au văzut, după cum a dezvăluit impresarul sârb Zvonko Milojkovic.

(n.r. scouterilor) Le-a plăcut de Olaru, pe care și eu îl văd omul numărul 1 de la voi. A fost cel mai bun! Și nici nu a stat pe jos cum speram să nu o facă.

Vedem ce o să fie, dar am vorbit cu oamenii pe care eu i-am adus la meci și au fost mulțumiți de el”, a spus Milojkovic, conform golazo.

Mijlocașul ofensiv a reușit opt goluri și două pase decisive în 27 de partide jucate în tricoul lui FCSB în acest sezon.

7,5 milioane de euro este cota lui Darius Olaru, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

