Fotbalistul lui FCSB ar prinde transferul carierei! „Au fost mulțumiți de el! Îl văd omul numărul 1”

FCSB a pierdut partida cu Steaua Roșie, scor 0-1, după ce nu a putut profita de omul în plus pe care l-au avut încă din minutul 27.

Tebo Uchenna a văzut direct cartonașul roșu, după o intrare din postură de ultim apărător la Darius Olaru, dar tot sârbii au marcat în cele din urmă prin Bruno Duarte și s-au impus în meciul din faza ligii din Europa League.

Fotbalistul de la FCSB a fost urmărit de scouteri la partida cu Steaua Roșie

Cu toate că rezultatul nu a fost cel dorit pentru FCSB, Darius Olaru a fost unul dintre jucătorii roș-albaștrilor care au ieșit în evidență.

Fotbalistul de la FCSB nu a produs eliminarea fundașului de la Steaua Roșie și a fost activ cât timp a fost în teren. Olaru a fost schimbat în minutul 74, iar în locul său a intrat Octavian Popescu.