FCSB a pierdut partida cu Steaua Roșie, scor 0-1, după ce nu a putut profita de omul în plus pe care l-au avut încă din minutul 27.

Tebo Uchenna a văzut direct cartonașul roșu, după o intrare din postură de ultim apărător la Darius Olaru, dar tot sârbii au marcat în cele din urmă prin Bruno Duarte și s-au impus în meciul din faza ligii din Europa League.

Mihai Stoica a anunțat jucătorul care ar putea avea probleme după duelul cu Steaua Roșie

Mihai Stoica a dezvăluit că Daniel Bîrligea a jucat cu dureri meciul de la Belgrad, iar în a doua repriză a fost întrebat dacă poate continua și a răspuns afirmativ.

Această dezvăluire ar putea fi răspunsul în legătură cu prestația sub așteptări a atacantului de 25 de ani.

Oficialul celor de la FCSB a explicat că Bîrligea șchiopăta la finalul partidei și se va întâlnii cu medicul echipei pentru un consult.