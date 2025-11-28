NEWS ALERT Panică după meciul cu Steaua Roșie! Fotbalistul de la FCSB ar putea fi OUT

Panică după meciul cu Steaua Roșie! Fotbalistul de la FCSB ar putea fi OUT Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Unul dintre oamenii de bază de la FCSB a încheiat meciul cu Steaua Roșie cu dureri.

TAGS:
FCSBSuperligadaniel birligeaEuropa Leaguesteaua rosie
Din articol

FCSB a pierdut partida cu Steaua Roșie, scor 0-1, după ce nu a putut profita de omul în plus pe care l-au avut încă din minutul 27.

Tebo Uchenna a văzut direct cartonașul roșu, după o intrare din postură de ultim apărător la Darius Olaru, dar tot sârbii au marcat în cele din urmă prin Bruno Duarte și s-au impus în meciul din faza ligii din Europa League.

Mihai Stoica a anunțat jucătorul care ar putea avea probleme după duelul cu Steaua Roșie

Mihai Stoica a dezvăluit că Daniel Bîrligea a jucat cu dureri meciul de la Belgrad, iar în a doua repriză a fost întrebat dacă poate continua și a răspuns afirmativ.

Această dezvăluire ar putea fi răspunsul în legătură cu prestația sub așteptări a atacantului de 25 de ani.

Oficialul celor de la FCSB a explicat că Bîrligea șchiopăta la finalul partidei și se va întâlnii cu medicul echipei pentru un consult.

„Bîrligea a acuzat o entorsă și a vrut neapărat la pauză, când a fost întrebat dacă poate să continue, să joace. Doar că nu a fost 100%. După meci, l-am văzut, că șchiopăta vizibil. Acum aștept un feedback de la medicul nostru. Chiar când intram în emisiune Daniel Bîrligea se prezenta la cabinet”, a spus Mihai Stoica la fanatik.

Rămâne de văzut dacă Bîrligea va rata meciul cu Farul care va avea loc duminică, 30 noiembrie, de la 20:30 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Atacantul de la FCSB a reușit să înscrie șapte goluri și să ofere cinci pase decisive în 23 de meciuri jucate în tricoul formației bucureștene.

5 milioane de euro este cota lui Daniel Bîrligea, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Moșteanu, șeful MApN, și-a dat demisia pe fondul scandalului privind studiile sale: „Fac acest gest cu asumare şi respect”
Moșteanu, șeful MApN, și-a dat demisia pe fondul scandalului privind studiile sale: &bdquo;Fac acest gest cu asumare şi respect&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Giovanni Becali propune un alt antrenor la FCSB: &rdquo;Tot vorbește cu Gigi la telefon&rdquo;
Giovanni Becali propune un alt antrenor la FCSB: ”Tot vorbește cu Gigi la telefon”
FCSB a anunțat numele noului fundaș central: Am bătut palma, se lucrează la documente
FCSB a anunțat numele noului fundaș central: "Am bătut palma, se lucrează la documente"
Cum s-a &icirc;ncheiat FC Drita - KF Shkendija, meciul fostelor adversare ale lui FCSB din acest sezon european
Cum s-a încheiat FC Drita - KF Shkendija, meciul fostelor adversare ale lui FCSB din acest sezon european
ULTIMELE STIRI
Liverpool s-a hotăr&acirc;t! Variantele incredibile de &icirc;nlocuitori pentru Are
Liverpool s-a hotărât! Variantele incredibile de înlocuitori pentru Are
Surpriză! &Icirc;n ce țară plănuiește Ucraina să joace play-off-ul pentru CM 2026
Surpriză! În ce țară plănuiește Ucraina să joace play-off-ul pentru CM 2026
Mural uriaș pentru David Popovici!
Mural uriaș pentru David Popovici!
Sepsi Sf&acirc;ntu Gheorghe a ajuns ciuca bătăilor! Eșec la scor pe teren propriu și &icirc;n ultimul meci
Sepsi Sfântu Gheorghe a ajuns ciuca bătăilor! Eșec la scor pe teren propriu și în ultimul meci
Mihai Stoica &icirc;l face praf pe Vali Crețu după conflictul cu Ngezana: Foarte ur&acirc;t ce a făcut! Caracterele se văd la greu
Mihai Stoica îl face praf pe Vali Crețu după conflictul cu Ngezana: "Foarte urât ce a făcut! Caracterele se văd la greu"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Darius Olaru i-a dat peste nas lui Gigi Becali după eșecul cu Steaua Roșie: &bdquo;Poate nu merită&rdquo;

Darius Olaru i-a dat peste nas lui Gigi Becali după eșecul cu Steaua Roșie: „Poate nu merită”

Gigi Becali ia măsuri radicale după un nou eșec &icirc;n Europa League: &rdquo;Adio, la revedere!&rdquo;

Gigi Becali ia măsuri radicale după un nou eșec în Europa League: ”Adio, la revedere!”

Jackpot Craiova: Universitatea ajunge la o sumă imensă după victoria cu Mainz. Clasamentul, de pus &icirc;n ramă!

Jackpot Craiova: Universitatea ajunge la o sumă imensă după victoria cu Mainz. Clasamentul, de pus în ramă!

Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: &rdquo;Băi, nu ești &icirc;n Rom&acirc;nia! Nu poți să faci așa ceva&rdquo;

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”Băi, nu ești în România! Nu poți să faci așa ceva”

Italienii au reacționat după ce Chivu a &rdquo;explodat&rdquo; și a spus că a fumat trei țigări una după alta: &rdquo;Suntem siguri de un lucru&rdquo;

Italienii au reacționat după ce Chivu a ”explodat” și a spus că a fumat trei țigări una după alta: ”Suntem siguri de un lucru”

Gigi Becali s-a decis! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Charalambous și Pintilii: &rdquo;Așa ar fi normal și corect&rdquo;

Gigi Becali s-a decis! Ce se întâmplă cu Charalambous și Pintilii: ”Așa ar fi normal și corect”



Recomandarile redactiei
Surpriză! &Icirc;n ce țară plănuiește Ucraina să joace play-off-ul pentru CM 2026
Surpriză! În ce țară plănuiește Ucraina să joace play-off-ul pentru CM 2026
Echipa invincibilă &icirc;n Europa League care se află abia pe locul 13!
Echipa invincibilă în Europa League care se află abia pe locul 13!
Giovanni Becali propune un alt antrenor la FCSB: &rdquo;Tot vorbește cu Gigi la telefon&rdquo;
Giovanni Becali propune un alt antrenor la FCSB: ”Tot vorbește cu Gigi la telefon”
Mural uriaș pentru David Popovici!
Mural uriaș pentru David Popovici!
FCSB a anunțat numele noului fundaș central: Am bătut palma, se lucrează la documente
FCSB a anunțat numele noului fundaș central: "Am bătut palma, se lucrează la documente"
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CFR Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul: &rdquo;Contract pe trei ani&rdquo;
CFR Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul: ”Contract pe trei ani”
Daniel B&icirc;rligea, OUT de la CFR Cluj? Anunțul făcut de președintele clubului
Daniel Bîrligea, OUT de la CFR Cluj? Anunțul făcut de președintele clubului
CITESTE SI
Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce &icirc;ntr-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

stirileprotv Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

stirileprotv Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea &icirc;n vară: &bdquo;Cu siguranță nu voi candida la primărie&rdquo;

stirileprotv Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea în vară: „Cu siguranță nu voi candida la primărie”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!