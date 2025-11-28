NEWS ALERT FCSB a anunțat numele noului fundaș central: "Am bătut palma, se lucrează la documente"

FCSB a anunțat numele noului fundaș central: Am bătut palma, se lucrează la documente
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a rezolvat prima mutare pentru fereastra de mercato din ianuarie.

FCSB a bătut palma cu André Duarte (28 de ani), fundașul central portughez, care a jucat ultima oară în Ungaria, la Ujpest, iar în România a îmbrăcat tricoul lui FC U Craiova în perioada 2022-2023.

André Duarte semnează cu FCSB

Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, care a precizat că Duarte este așteptat să semneze un contract valabil până în vara anului 2028.

"Vom aduce un fundaș central. Am bătut palma cu Andre Duarte. Încă nu s-au semnat documentele, dar suntem înțeleși. Se lucrează la documente. E vorba de un contract care se întinde pe doi ani și jumătate. 

Vrem să mai aducem un mijlocaș central și un fundaș stânga", a spus Mihai Stoica, vineri, la Fanatik.

André Duarte ar urma să sosească la FCSB din postura de jucător liber de contract. Stoperul de 1,95m a anunțat săptămâna trecută că și-a luat rămas bun de la Ujpest, formație la care evolua din vara anului 2024.

Cine este André Duarte

André Duarte a împlinit 28 de ani în septembrie. În țara natală a jucat pentru Sacavenense, Estoril U23, Alverca, Praiense și Estrela Amadora, iar în 2022 a ajuns în România, la FC U Craiova.

După 45 de meciuri jucate la echipa patronată de Adrian Mititelu, Duarte a semnat cu Reggiana, însă nu a jucat deloc în Italia și a fost împrumutat în Croația la Osijek, echipă de la care Ujpest l-a cumpărat cu 400.000 de euro, vara trecută.

  • 1 milion de euro este cota de piață actuală a lui Duarte, potrivit Transfermarkt

Presa maghiară specula că Duarte e încă sub contract cu Ujpest

Presa maghiară a susținut recent că Andre Duarte încă s-ar afla sub contract cu Ujpest și că ar fi discutat în urmă cu o săptămână cu șefii clubului în legătură cu plecarea sa.

Cei din conducerea lui Ujpest ar fi fost dispuși să îi permită fundașului portughez să negocieze cu alte cluburi, însă doar cu condiția să plece în schimbul unei sume de transfer în această iarnă, lucru ce nu a fost pe placul jucătorului, care a încercat să își forțeze plecarea de la echipă prin comunicatul transmis pe rețelele sociale prin care anunța despărțirea de Ujpest.

Chiar dacă Andre Duarte a scris că despărțirea s-a produs deja, se pare că jucătorul așteptat la FCSB este încă sub contract cu Ujpest, iar înțelegerea expiră abia în 2028, astfel că nu poate semna din postura de jucător liber de contract cu echipa patronată de Gigi Becali.

De altfel, surse apropiate clubului Ujpest au dezvăluit că cei din conducere vor să îl dea în judecată pe Duarte, astfel încât să împiedice stabilirea unui precedent.

Mesajul prin care Andre Duarte și-a anunțat plecarea de la Ujpest

”Astăzi îmi iau rămas bun de la Ujpest. Clubul care a fost casa mea în ultimele 16 luni. Vreau să le mulțumesc coechipierilor mei și staff-ului pentru toate momentele pe care le-am împărtășit și le-am petrecut împreună.

Iau cu mine prietenii, învățămintele și mândria de a fi reprezentat acest club! Eu și familia mea am fost foarte fericiți aici, am găsit oameni speciali și am creat legături care vor rămâne cu noi pentru totdeauna.

Cu toate acestea, s-au întâmplat și lucruri care nu au fost bune și niciun jucător profesionist nu ar trebui să le ignore. Din acest motiv, ultimele 20 de zile la club au fost, fără îndoială, cele mai grele din întreaga mea carieră. Totuși, acesta nu a fost sfârșitul pe care mi l-am dorit sau la care am visat”, a fost mesajul prin care Andre Duarte și-a anunțat plecarea de la Ujpest.

