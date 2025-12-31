Steliano Filip, fostul căpitan al lui Dinamo, evoluează în prezent în Liga 3, la CS Lotus Băile Felix, echipă cu care a semnat în vară. Fundașul stânga a marcat deja trei goluri în acest sezon, iar formația bihoreană ocupă locul 7 în Seria H, cu 25 de puncte după 17 etape.



Contactat de Sport.ro, Steliano Filip a vorbit despre diferențele dintre Liga a III-a și Superliga, despre nivelul actual al fotbalului românesc, dar și despre viitorul său. Întrebat dacă se vede într-o zi în staff-ul tehnic al lui Dinamo sau dacă ar lua în calcul o carieră de antrenor, fostul internațional a fost categoric.



Steliano Filip nu mai vrea să audă de fotbal după retragere



Filip a recunoscut că, în acest moment, nu își mai dorește să rămână în fotbal după ce va agăța ghetele în cui, chiar dacă lasă o mică portiță deschisă pentru viitor.



„Îți spun sincer, nu prea mă încântă ideea să mai rămân în fotbal. Nu mă mai văd în fotbal, nu prea mai îmi doresc. Nu vreau să intru în amănunte. Niciodată să nu spui niciodată, dar la ora actuală nu mă văd să continui în fotbal după retragere”, a declarat Steliano Filip pentru Sport.ro.

Steliano Filip a avut cea mai bună perioadă a carierei la Dinamo, club pentru care a evoluat în două mandate, între iulie 2012 și ianuarie 2018, respectiv între ianuarie 2021 și iulie 2022. În tricoul „câinilor”, fundașul a strâns 199 de meciuri oficiale, a marcat șapte goluri și a oferit 15 pase decisive, reușind să câștige Cupa Ligii în sezonul 2016–2017.



De-a lungul carierei, Filip a mai jucat la PS Banatul, Avicola Buziaș, FC Maramureș, Hajduk Split, Dunărea Călărași, AE Larisa, Viitorul Constanța și Mezokovesd. La nivel internațional, a bifat opt selecții pentru echipa națională a României între 2014 și 2017 și a făcut parte din lotul tricolorilor la EURO 2016.

